如何拯救籠中鳥（中）

顏寧儀／圖

我重新坐在桌子前，隔著窗口望著那隻烏鴉。其實在枝葉的遮擋下，並不能看得很清楚，只是記著大概的方位。我突然有了些想法，我從抽屜裡拿出了記事本，羅列出我接下來的計畫。

首先我決定說烏鴉聽得懂的語言。雖然我並不懂鳥語，但我相信溝通是第一步。我不見得需要在這個時候去說服牠什麼，也不見得需要完全站在一隻烏鴉的角度，去思考自己的存在。

接下來的日子裡，我開始閉門研究，我時不時從窗邊探頭觀察，或與眼前不存在的烏鴉例行練習幾句。此時我僅僅對鳥語略知一二，但窗外烏鴉此起彼伏的叫聲，此刻似乎都在嘲笑我這膚淺的語言積累。我幾乎可以想像出，牠此時此刻可能趾高氣昂地走在橫桿上，即使籠子小，也不妨礙牠心靈沐浴著勝利和驕傲。

我索性關上了窗，半躺下來。我沒再去翻鳥類語言研究的書籍，而是繼續往下列著待辦項目。在這裡我陷入了良久的沉思，就在之前夜裡去看那隻烏鴉時，我發現了牠的翅膀並不能全部張開。其實籠子的縫隙大小，完全能讓他以任何姿勢去伸展牠的翅膀，但牠並不願意去嘗試。在牠的認知裡，籠子是一個無法逾越的形式主義枷鎖，牠被自己的意識給禁錮住了。

我拿著紅筆畫掉了之前的一些想法，比如讓牠了解，牠的朋友們在籠外世界、能看到什麼樣的風景，以及牠也有機會在某一天加入牠們等等。這套計畫列表將會變得很長，我後仰在椅子上如此想著。

我睜著眼睛站在鳥籠前看著烏鴉，不知何時，那隻烏鴉在膨脹著，緩緩的，黑色的羽毛開始脫落，散在鳥籠周圍的草地上。再回頭時，烏鴉已經占滿了鳥籠的內部，籠子開始扭曲，發出了崩碎的聲音。

我恐懼地後退了幾步，但想像中如氣球般的爆炸並沒有發生。烏鴉轉而成了黑色液體，從籠子的縫隙裡徐徐流出。就當我以為結束之時，之前滲入到草地上的液體逐漸轉化成猩紅色。

我想拔腿逃離這個地方時，我無意瞥見了一直藏在樹後的鄰居。他身子只探出來一半，這也是為什麼我一直沒注意到他。他的血紅色雙臂像獨立存在的生命體一般，蠕動著直滲地底。那隻烏鴉轉換的液體也在被漸漸吸乾似地消失。

鄰居全程沒有動過，四周安靜得像物種滅絕後的死寂，他的眼窩內就像深淵一般漆黑。我的雙腿在這期間沒有停下來過，但那種無力感也將我的耐力吞噬殆盡。就在我失去平衡的一瞬間，我從椅子上驚醒過來。

陽光透過百葉窗，與我的目光交會在一起。我推開窗子，一切還是一如既往的平靜。蟬聲與熱浪 的交響曲再次衝擊我的神經，不過我察覺到鄰居在房前悠然自得地給花草澆著水。一些水花打在烏鴉的羽毛上，牠還是一如既往的安靜，站在橫桿上，甩著羽毛上的水。鄰居對此毫不在意，嘴裡哼著不知哪個年代的小調。但接下來發生的事，還是讓我沉思良久。

鄰居關掉水閥之後，打開了籠子上的鎖頭，那隻烏鴉卻並沒有飛走，而是落到了就近的草地上，不一會兒就發現了一隻蟲子。但牠翻來覆去想嘗試叼起來時，蟲子總是從牠嘴裡逃出生天。幾番糾結之後，只見鄰居在籠子的食槽裡放了一點鳥食，烏鴉便馬上又飛回了籠裡，沒有絲毫的猶豫。

鄰居隨即熟練迅速地關閉籠門，並套上鎖頭，繼續哼著小調回到了屋裡，而烏鴉低著頭，開始吃食槽裡的食物。催眠的蟬聲和令人昏睡的氣溫，很快就將這件不起眼的小事掩埋了，我走到自家門口。我隔著生鏽的鐵柵欄，遠遠望著牠，並揮了揮手。（中）