女子走到原來站立的圍牆邊，「匡噹」一聲放下了手中捧著的重物，用袖子擦了額頭上的汗水。劉媽媽定神看去：原來她搬的是五、六個磚頭。

劉媽媽恍然大悟了，這是拿來墊腳的。牆太高，剛才她看不到裡面。這女子從工地搬來了一些磚頭，就是早期用來搭房、砌牆，用紅泥燒出來的那一種，不怎麼結實，邊緣不時會掉落碎片。我記得用碎片在地上塗鴉過。

眼下那女子把磚頭疊了兩層，變成了一個小平台。她兩手拍了拍，一方面撣掉手上的紅灰，一方面似乎是慶祝大功告成。

女子成竹在胸，不急不徐地踏了上去。這下子她大半個頭高出了圍牆許多，裡面的動靜可是看得一清二楚。

劉媽媽把這一切看在眼裡，心裡嫌惡地想：看妳這放浪的蹄子怎麼偷看男人！她自己也是看好戲，偷窺著另一個偷窺者。

劉媽媽躡手躡腳走近，兩人相距不過七、八公尺左右，她人高馬大但走路輕盈得像隻貓，尤其她又穿著布鞋。女子專注地窺看男學生，根本不知道劉媽媽靠近。

宿舍裡面的水聲停了一下，不久又開始「嘩啦嘩啦」響起來了，應該是又有男生進去洗澡了。

女子看著、看著，面部慢慢泛出潮紅，呼吸也濁重了。她嘴裡這時發出「嘖嘖」的聲音，三不五時舌頭還伸出來舔著嘴唇四周。劉媽媽覺得女子的舌頭特別長而靈活，可以伸到鼻尖。

這個女人透著古怪哩！劉媽媽想著，心中開始毛毛的。她提高了警覺，不由自主地倒退著，踢到了一個汽水瓶子，「砰哩磅啷」的聲響驚動到了女子。

女子的耳朵左右挪動著，好像這一下子長長了不少。她轉過頭來看著劉媽媽，好一個可愛的少女！（一○）