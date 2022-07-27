我有個情人在設拉子（四）

這時候，台上扮劉月娥的年輕女演員，放聲高叫：「就算是土炕蘆、席草房，只要孩兒心順處便是天堂。」這聲音尖而脆，把蘇顏扎個激靈，回過神，男人反而更加入定，睜大眼，動也不動。蘇顏看見，多少揪心，恨不能伸手去拽男人的衣襟，把他拖出來，告訴他，這些不過是戲詞，切莫當真。

散了場，蘇顏說這戲不倫不類，一群年輕人為古人操心。男人說，和古人比起來，我們這些人實際得很，有些地方還不如古人。兩人話不投機，都不言語，只往外走。蘇顏發現四周都是一對對男女，才想到今天是七夕，正是舊曆的情人節，到處是卿卿我我。這個夜晚，整個城市看上去，就如同撒了一盆巨大的狗糧。蘇顏想自己一向寡淡，居然也能在其間充數，為花好月圓夜添磚加瓦。

男人說：不怕你笑話，我最怕一個人看電影 、看戲。幾分鐘前還轟轟烈烈、熱熱鬧鬧，一轉眼就散個精光，好像什麼都沒發生過，簡直有些殘酷。

蘇顏見過些男人，在女人面前一個一個恨不能力拔山兮氣蓋世的，很少見男人這麼說自己，生出一點點心疼。不知道是不是該就勢挽住男人的胳膊，說還好有我。想到這，蘇顏被自己嚇了一跳。

男人替蘇顏叫車。蘇顏攔住，說街面上熱鬧，我想走走。男人說有些晚了，我送你到家。蘇顏得寸進尺，說要走上好一段，你不怕累？男人說再好不過，很久都沒有鍛鍊過身體。

身邊多個男人，蘇顏窮人乍富，底氣十足，可以明目張膽地在情人節夜晚走動。

路上蘇顏看見地鐵站 ，平時下班回家一定要去的，再抬頭，月亮果然如約在天上。（四）