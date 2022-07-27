如何拯救籠中鳥（上）

顏寧儀／圖

我還在拿著老舊的單筒望遠鏡，望著鄰居前院。我對於這片新社區的熱情與好奇心，不亞於正從我面部吹拂而過的熱浪 。右手掌早已被汗浸透了，便下意識地換了隻手。鏡片邊緣已被時間磨花了，歲月的汙垢寄生在上面，幾乎快與望遠鏡融為了一體。但就從這死氣沉沉的鏡片之中，映現的是一隻鮮活的生命，一隻北美烏鴉。

正午的社區寂靜無聲，彷彿置身在太空 之中。這種環境下，讓我的觀察工作做得更加細緻。在艷陽的照射下，牠的羽毛產生了奇妙的光學反應，黑與紫的色彩碰撞後，最終交融在一起，並在表面鍍上一層幽綠，像是極光與黑夜全部容納在這生靈上。油亮的羽毛讓牠顯得無比高傲。但我意識到了某種不協調，某種不自然的因素影響著我正在看到的一切。

我放下了做記錄的筆和望遠鏡，找了一張椅子坐下來。不知何時，鄰居家後院的樹林上站滿了烏鴉。瞬間整個社區又熱鬧了起來，熙熙攘攘，時不時飛進鄰居家的游泳 池裡，沖洗自己的身軀。有離開或加入的，也有單純在躲避酷暑的。不過還有一群烏鴉來到了我之前觀察的烏鴉下方。牠們互相揮舞著翅膀，叫聲連綿不絕，扭動著身軀，恍惚間像是在欣賞一段充滿原始韻味的毛利舞蹈。直到我之前觀察的那隻烏鴉的翅膀無意打在了籠子上時，我才如夢初醒：牠在鳥籠之中。

我倚靠著座椅，腦中不自覺想出來的計畫，一次又一次地衝擊著我的神經。我無法得知這隻烏鴉被關押的具體時間，可能是一年，或許是幾周。我不是專家，無法分析牠的動作與習性去判斷。但有一點我深知，鐵籠之外的世界必然是牠的歸宿。冬天的倖存、春天的重生，以及在自由中的死亡。

我的計畫開始在混沌中逐漸成形，從觀察屋主每日的作息規律開始。不過，在一段時間後我發現，甚至連記錄的必要都沒有。他的作息單調且無聊，早上六點便離開了，晚上五點才回家，直到次日，周而復始。當我躺在床上，為第二天實行計畫做好充足的休息時，我聽到了鄰居家車庫的開門聲。彷彿有什麼急事一般，快速地倒車，踩著油門加速離開了。

我鬼使神差地一路從臥室跑到了他家的前院，我在無月的漆黑中，看不清我眼前的事物。但我隱約感覺到，那一隻烏鴉就在盯著我，觀察著我的行為。

我打開了手電筒，光束刺穿了黑夜，不過彷彿也傷及到了那隻烏鴉。牠不安地在腳架上不斷走動著，撲楞著翅膀，但牠並沒有發出叫聲。鳥籠是半鎖著的，鎖鉤套在籠子上，但沒鎖上。我接下來只要取下鎖頭，便會給牠自由。

我猶豫了。

我不知牠已經困在這裡多久了，是否記著隨風起舞的姿態、那曾經飛過的千山萬水。我陷入了沉思，如果這鎖頭撤掉，這種突如其來的自由是否會害死牠。

我手裡拎著手電筒，坐在路邊的台階上，望著道路盡頭那深邃的黑暗。漸漸的，無光的黑暗中有光點由小變大。我心裡猛然一緊，一路跑到了自家門口的樹後藏了起來。

我一動不動地偽裝成黑夜的一部分，我承認我心裡現在是後悔的。我不知道這是否是我最後一次機會，去拯救這隻烏鴉，也許應該直接讓牠飛走，自行尋找自己生存的方法。

鄰居從車裡出來後，慢步走回了家。我隔著他家的窗戶，看到正廳的燈滅了，樓上的燈打開了。我深呼了一口氣。悻悻離去。

夏日的痛苦開始席捲上來。我躺在床上，感受著還在悸動的心臟，頭頂的風扇偶爾被風吹拂著轉動幾下，我翻來覆去無法入眠。（上）