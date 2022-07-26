那天九叔領著他，在附近的藥店裡買藥。以前曹正河也跟著九叔出來過，九叔拉著他的手，他按照吩咐，聽話地叫九叔「爸爸」。

九叔的身邊以前還有另外一個男人，九叔叫他勇哥，曹正河叫他勇伯伯。可不知道從哪一天開始，勇伯伯不見了。勇伯伯消失後不久，九叔又從外面帶回來了另一個男孩，他說自己叫小恆。

小恆身上的傷口有點發炎了，九叔就帶著曹正河出來一起買藥。九叔在櫃檯結帳的時候，注意到了藥店的牆上掛著一種藥茶的廣告。他來了興致，把抱在懷裡的曹正河放了下來，讓店員去取一盒他看看。

這個時候從外面跑來了一隻小狗，搖著尾巴、吐著舌頭，可愛極了。曹正河蹲下來，想拍一拍牠，小狗卻跑開了。他跟著小狗出了店門，九叔正在向店員問藥茶的事情，可說話間依舊時不時地向外看看，曹正河正好在他目力所及之地。看了好幾次，孩子都還在陪狗玩，他有點放心了，轉過身來跟店員討價還價。等到他交完錢，拿著茶葉一轉身的時候才發現，狗還在，曹正河沒了。

曹正河怕極了，他根本不知道自己在哪，他們是大概一個月前，才搬來這座城市的。他們住在棚戶區的一間平房裡，九叔早出晚歸，他和小恆常常餓肚子。九叔的脾氣時好時壞，有的時候對他們很溫柔，有的時候會狠狠地揍他們。曹正河不喜歡挨揍，但九叔對他的溫柔卻讓他更害怕。

那個時候他已經不太確定自己的姓名是什麼了。他知道自己叫小河，至於是哪個字，他是不知道的。他記得自己有爸爸、媽媽，還有一個哥哥，可他們在哪裡，在哪裡啊。（八七）