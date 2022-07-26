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網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

今夜極光絢爛（全文完）

梁瑢

然而生活，就是不如意事十有八九，就是不只有黑白，還有不同階的灰。就連巧克力，也需要那一絲絲的苦，讓甜味更突出。

自從來到阿拉斯加，她已經感到自己慢慢成長、慢慢堅強，近來她尤其體會到愛情畢竟只是眾多感情與關係的一種。與凱爾之間如長姊與小弟的嬉鬧陪伴、古魯啟發人心的睿智言語，尤其是阿拉斯加廣袤粗獷的自然美景，都慢慢地填補著她心裡的黑洞，讓她日漸充實。

「Aurora！Aurora！」外面響起此起彼伏的歡叫。兩人步出蒙古包，天邊有道朦朧的綠。慢慢的、慢慢的，那綠不斷增大，顏色加深，最後有如祖母綠一般深沉。很多攝影愛好者都忙於捕捉這難得一見的奇觀。華氏零下三十度的戶外，相機拍一兩張就會凍住，需要在懷內暖過來，才能拿出來接著拍。即便如此，也沒人捨得回蒙古包。

不知不覺，整個天空像一匹世上最大的畫布，不僅有當初的綠色，還有紫、有藍、有橘……五顏六色各種弧度的極光彩帶布滿其間，不急不緩地游弋、舞蹈、翻滾，像出自大師之手的舞台燈光設計，磅礴、震撼。這時如果有雄渾的交響樂，應該很配，袁媛心想。但也恰是因為這靜默無聲，才更讓人感到大自然那睥睨眾生、我自獨樂的驕傲與自在。

有攝影者把兩人並肩的身影當成前景，一個偉岸踏實、一個嬌小挺拔──既凸顯人在自然與時間面前的渺小與短暫，又呈現了人類的頑強不屈服。

袁媛從沒像此刻這樣，感受到自己的心，好好地、令人安心地跳動在自己的胸腔裡。此時已凌晨兩三點，下山的時間就快到了。袁媛想，離回家的時間也不遠了。（全文完）

攝影 交響樂

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