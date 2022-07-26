我有個情人在設拉子（三）

川貝母／圖

男人說：你看出什麼？反正我對美術是一竅不通。這畫家是個女的，我記得是王安憶還是誰說的，女人的作品應該是溫暖而痛苦的，你看出來了嗎？

蘇顏搖頭，說：要依我，每幅畫旁邊應該掛個說明書，這裡為什麼有個圈、那裡為什麼是綠的，讓大家看個明白。這些搞藝術的一面怕自己的作品沒人欣賞，一面又怕大家一眼看穿自己的用心，都是又當又立。

男人笑，說我得把你這話跟畫家說。蘇顏說你敢，男人做個服軟的表情配合。蘇顏忍住不笑，其實自己平時一向嚴肅，不過第二次見面，怎麼在男人面前能這麼放鬆。

兩人算是交換了關於藝術的全部知識，整個畫廊沒有旁人，也不怕露怯。男人指著一幅畫說，這一條線畫的是個男人，又指了另一幅畫說那個圈圈是個女人。蘇顏說胡說，低頭看標題試圖反駁，一個叫無題，一個更可笑，什麼「作品二十六號」。

男人又說，這畫也是個女人。蘇顏說：你滿腦子女人。男人說：我憑直覺，看這曲線就是個女人。蘇顏說：我怎麼看不出來，到底是你了解女人，還是我了解女人？轉頭看見一個雕塑 ，是個鐵絲捲成了圈圈，卻被壓扁，說這一定是被生活摧殘的女人吧？男人說：你看，跟我在一起，進步多快。蘇顏險的說個「滾」字。

後來兩人索性放開，一幅畫、一幅畫地胡天胡地猜過去，這遊戲簡直樂此不彼。蘇顏越來越肆意，笑聲一個一個放出來。這笑平時被關得嚴了，如今得了自由，在畫廊四散，可是處處碰壁，只有掉在地板上，滾成一串，前仆後繼往門外撲，撞在保安身上、腿上。保安睜了眼盯著兩人看，抱怨這對男女實在討厭，攪亂自己的清夢。

3

如果二加二等於五，蘇顏所有的問題都會迎刃而解。幾個數字怎麼也對不上，蘇顏著急，這一下午的活兒難道都白幹。這時候手機 連著幾個短信在跳，蘇顏煩得不行，受不了挑開。是男人，說周五有沒有空，一起看話劇。蘇顏火上來，忍著氣，捉住手機往外走。手機不安分地抖動，像捉的是一隻活魚生蝦。

過道沒人，蘇顏邊走邊對著手機喊：你是不是不上班，你是不是以為別人都像你那麼閒，我在工作啊。過道盡頭，蘇顏靠了窗，才發現已經天黑，再看時間，居然快到八點。想起幾次跟男人說過，不要打電話，有事發短信，不要上班時間找她。男人這麼聽話，還是被自己呵斥。蘇顏火氣洩了不少，回過去翻剛才的語音，只聽到空曠的走道中鞋跟的聲音，格外刺耳。

蘇顏給男人發短信，說：剛才工作上的事，不好意思，一會兒給你打過去。男人秒回了個恰到的表情包，蘇顏居然被逗笑。不知道男人哪裡尋了這麼多的東西，心癢想向男人討幾個，轉念一想，就是討了，又有誰可以發。

蘇顏一到家，就給男人打電話，道歉說工作上不順，沒有其他意思。男人說事情解決了嗎？有什麼自己可以幫的？蘇顏說謝謝，衝你發完火，就解決了。男人說沒想到自己還有這樣的用處，以後有什麼困難，罵我一頓就好。一頓不行，就兩次。

蘇顏聽了感動，男人的脾氣出奇得好，想起老家有一處深潭，當年扔石頭下去，半天沒有動靜，讓人有些害怕。

蘇顏說：這個話劇是不是你朋友的朋友搞的？又是個女的吧，A城就數你的朋友多？說完蘇顏覺得這口氣像在吃醋，忙說周末我不一定有空。男人說：我哪有那麼多朋友，不過是別人問我感不感興趣。實驗劇團幾個年輕人搞的小劇場 ，票不多，借花獻佛，我先問你。演出的地方離你上班的地方不遠，我估計就算你加一會兒班，也來得及。這個劇時間也不長，聽介紹有些意思，錯過這場，下次就不知道什麼時候了。

男人說話前後堵截，不給蘇顏留活口。蘇顏說：話都讓你說了，我除了說個「好」字，還能說什麼。

這個話劇原來是個戲中戲，講的是幾個搞話劇的當代年輕人重排王實甫《破窯記》，排戲中各種理念，三從四德到女權的來回碰撞。蘇顏看了，興味索然，睏意上來，可是男人在旁邊，不得自在，暗處做賊似地打個哈欠，用手捂住嘴，算是應合古人笑不露齒的祖訓。

蘇顏不看戲，轉眼看男人。男人倒看戲認真，留個乾淨整齊的側面給蘇顏。台上的燈光明滅，知道蘇顏的心思，伸手往男人臉上去，如同流水從額頭滑到下頜，一寸也不放過。男人的臉大約專為暗處而生，得水而活，光流轉玉，一時蘇顏有些發呆。（三）