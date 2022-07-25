「這件事我會調查，一旦有眉目，會立刻報告給我的上級。我來找你，也是想問問你的意思，畢竟你是孩子的家長，如果要立案，也需要有報案人的簽字。」

鄧曉芸想了很久，還是搖了搖頭。她說：「我不想讓曉光記得這件事，我希望他能很快忘掉，並且永永遠遠都記不起來！」

曹正星嘆了口氣，他沒有再說什麼。

21

2001年的七月二十六日，是農曆的六月初六，黃曆上說這一天是開業的好日子。早上十點剛過，晝市的新遠路步行街上就有人放起了鞭炮，有兩家店今天開業，都是賣服裝的。碰巧同一天開張，又是街對面，就有點比賽看誰場面更大的意思。

兩家店的門口都擺放著別人送來恭賀開張大吉的花籃，門口的音箱裡傳出誇張的迪斯可音樂。站在店外的店員們向或駐足、或路過的行人們散發優惠券。一時間兩個店的風頭不分伯仲。

後來一個店的老闆說今天開業第一天，優惠大酬賓買二送一。路人們一聽，紛紛湧進那家店裡。另一個氣不過，事到如今豁出去了，找來麥克風往音箱上一插，就說：我們店不是買二送一，而是買一送一。顧客們一聽，趕緊放下手裡挑好的衣服，又衝進馬路對面的店裡。

這一下子就有了火藥味，買一送一的店的店員出來站在馬路中間開罵，買二送一的店裡也跳出來兩個迎戰，兩組人越走越近，在馬路中間狹路相逢了。一個脾氣暴的小夥沒忍住，推搡了對方一下，很快，雙方打了起來。正好步行街有兩個保安就在附近，聽見有人喊打架了，就趕緊衝過去查看。

七歲的曹正河就是在這個時候，出現在步行街上的。（八六）