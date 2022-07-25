母親「嗯」了一聲，有點敷衍的味道。我猜媽媽一定和他家不太來往，好像是因為有一次打麻將不愉快。

劉媽媽沒注意到母親這輕微的情緒變化，或許王胖子不是重點。她繼續說：「那一次王胖子叫我回家的路上，順便帶些文具和書本什麼的給他住校的大兒子。我想就兩、三站公車，就答應幫他帶了。」

王胖子的兒子住男生宿舍，王胖子教了劉媽媽怎麼走：「妳不用走正門，到了學校大門別進去，往左拐，沿著旁邊空地，種著一排樹的馬路，右邊是學校的圍牆，走到盡頭就是男生宿舍。那裡沒有舍監，你用角落公用電話打進去，裡面有值日學生接，他會再叫我兒子來後門拿。」

劉媽媽到了學校後照著辦，這時差不多下午五點夕陽西下的光景，順著圍牆，一路跟著相思樹走。劉媽媽沒費多久，就像王胖子所說的，來到了男生宿舍外面的圍牆，圍牆不高，約莫一米八左右。

差不多是下課時間了，學生大部分都回來了，裡面可以聽到男學生講話嬉鬧。遠遠的還可以聽到有水龍頭嘩啦嘩啦的聲音，好像是澡堂。

劉媽媽看這是找著了，就開始找王胖子說的公用電話。她東張西望，遠遠圍牆邊一個穿花布衫裙的女子，卻先吸引住了她的注意。

從體態看，女子約莫二十出頭的妙齡，身形婀娜。女子背對著劉媽媽。應該沒生過小孩。劉媽媽看著女子的下圍這樣想著。

女子想用兩隻手攀著圍牆上緣，但上面一排都是玻璃瓶破片混著水泥橫著、豎著，就是早期用來當防盜的倒刺那種。（八）