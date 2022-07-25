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今夜極光絢爛（五）

梁瑢

憑她的碩士學位和聰敏，工作是勝任的，但她的重心都在兩人的小世界，一旦兩人關係出現危機，心裡就有無所依靠、一切崩塌的感覺。

「當你把自己的家建立在別人身上，你就賦予了別人讓你變成無家可歸（homeless）的人的權力。」

古魯撥一撥爐火，一些火星子劈劈啪啪飛濺出來。「你們女孩子就是愛情小說看多了。『把我的心全部給你』，」他說，「切，哪天他把你的心丟掉，你不就變成homeless了嗎？那當然會感覺無依無靠了，能怪誰？自己的心當然自己看好才行。」

這我能做到，袁媛心想。畢竟吃一塹長一智，以前在感情上是太順利，以後再不會把自己赤裸裸全部交出，給別人任意踐踏的權力了。

「我也理解任何關係最終都會消散，不管因死亡還是人為的原因。但具體該怎麼做呢？分開捨不得，留下又痛苦。」

古魯喝口水：「有人說，男人最愛女人時，會把她當女兒寵，為她花錢、逗她開心。女人最愛男人時，會把他當兒子寵，原諒他的魯莽，每天給他做好吃的。如果你真的愛他，你會找到辦法原諒他而不分開的。打個比方，要是你兒子不小心打到你眼睛，甚至打瞎了，難道你就不認他是你兒子了嗎？你只會說，要小心，下次不要再傷到我。至於痛苦，那是因為你心裡有根慾望的刺，你想要完美。你欲時光倒流，讓發生的壞事變成沒有發生，可那都是不可能的。拔了它吧，那慾望的刺。拔掉你就不會再痛苦了。」

袁媛一口一口慢慢品嘗熱巧克力的甜，與那隱隱的一絲帶香氣的苦味。是的，她多麼希望一切如初相見，兩人眼裡只有對方，純潔專注的感情有如一塊完美白玉。（五）

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