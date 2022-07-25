我有個情人在設拉子（二）

川貝母／圖

蘇顏看是個陌生的號碼，或許是詐騙電話，猶豫一下，小心翼翼接了。是個男人的聲音，說：蘇顏嗎？蘇顏「嗯」了一聲，預備著隨時掛斷。電話裡男人說：我們上周一起喝過咖啡 的，你給了我你的名片。那天下雨，還記得嗎？

蘇顏想，原來是這個人，不說話，不置可否。男人單刀直入，說：周末有空嗎？想請你看畫展 。蘇顏說：我不看畫展的。男人說：巧了，我也從來不看畫展的。這次是朋友的朋友，好不容易辦個展，年輕人，大家捧捧場、幫幫忙。我給你發幾個照片，你看看，挺有意思的。

男人發照片過來，還附個磕頭、作揖的表情，不知道哪裡找來的，一個大男人的，蘇顏見了想笑。蘇顏點開看，藝術家的照片，長髮飄飄，照例看不出男女。幾幅畫，也不懂。藝術家自我介紹，原來是在國外學習過，什麼現代、都市、孤獨、掙扎的。蘇顏想，A城隨便找份工作、高峰擠幾次地鐵 ，這樣的感悟一抓一把，哪裡用得著千里萬里跑到國外去求。

蘇顏隨手打「謝謝，不去」。轉念想是當初自己撞了人，人家平白挨罵，好心請自己咖啡。說起咖啡，男人剛才說話倒是得體，不提「請」字，只說下雨，一起喝過咖啡，反透著同甘共苦的情分。

蘇顏撤回來，委婉一下，說這兩天有點累，又覺得犯不上和男人撒謊，又撤回來，接著打：謝謝，我一向對藝術不感興趣，欣賞不來。不過男人一定又會說：巧了，我也欣賞不來。

蘇顏寫了撤、撤了寫，來來回回，想起老家常說那句話：跳河一閉眼，又想起那天男人問自己淋雨的關切，不知道最後被哪個說服，乾脆打個「好的，發個時間、地點過來」，發出去。

女人總是要出門，才發現自己沒有衣服穿，蘇顏也不要例外。有上班的衣服、有逛街的衣服，就是沒有看畫展的衣服。搞藝術的人眼裡，自己那幾件時尚的衣服怎麼都脫不開個「俗」字。蘇顏以退為進，一件素的不能再素的襯衫、一條水洗磨白的牛仔褲，頭髮呢，蘇顏索性只用手帕去紮，不過怎麼也紮不好。蘇顏頭轉過來、伸過去，恨不能鑽進到鏡子，或者把鏡子裡的人拉出來做幫手。

總算弄好，蘇顏側了頭查看，露出一截脖子，好像拔出一管子嫩蔥，剛從地裡冒出來，從未見過人，是一種羞怯幼稚的白。

畫展的地方原是個工廠，如今改成藝術區。蘇顏不知道還有這樣一個地方，覺得A城一向以打工和加班出名，居然有這麼一處特別所在。好像女人漂亮，而且脾氣好，男人有錢，還有道德，總是一種意外的驚喜。

兩人約好在廠區門口的雕塑碰面。蘇顏從地鐵出來，遠遠看見男人張望，卻錯判方向，雖是背對著自己，期待的意思卻是明顯。蘇顏生出些得意，步子故意放得慢，好像孩子得了棒冰，不肯大口咬了，要一點點吸吮。

這時男人轉臉，笑的走過來，蘇顏一下有點緊張，突然覺得這場景似曾相識，腦子裡冒出兩個成語：死灰復燃、老馬識途，蘇顏不知道該用哪個。

男人先是感謝蘇顏賞光，然後誇蘇顏的衣服清新明快。蘇顏雖然受用，卻恨不能告訴男人，感謝人幫忙和誇人好看的話不能同時說，否則結果會大打折扣，讓人疑心你的讚美並不誠心，不過是應付的客套。

男人引蘇顏進入畫廊，和大家打招呼。一個女的被簇在中間，蘇顏認出是藝術家，比照片上好看。這女人應該把自己的照片美顏放在網上，一定能多招些看客，男人也不用拉自己充數。

一個人從旁邊湊過來，遞給蘇顏一張名片，說姊姊腰線不錯，平模了解一下？男人護住蘇顏，說：這我們司已經簽約了。蘇顏側頭看男人，詫異這人怎麼謊話張嘴就來，心跳不跳不知道，臉是一點不紅的。剛才誇自己的那些言語，看來要打個對折，都不算多。

等那人走開，男人低聲解釋，說怕是個騙子，你不要上當。蘇顏白了一眼男人，說真是閻王不嫌鬼瘦，如今騙子都內捲，連我這樣的人，騙子都肯組團下功夫。

蘇顏把「組團」兩個字咬得重重的，男人當沒聽見，介紹蘇顏和眾人聊天。蘇顏到底插不上嘴，退在一旁看畫。突然大家紛紛往門外走，屋裡一下空空蕩蕩，蘇顏害怕男人跟他們走了，撇自己一個人在這裡，看到男人轉回來，才放下心。

男人說：畫家要帶大家參觀旁邊的工作室，我不想去湊那個熱鬧，還是咱倆看畫，現在沒人，多清靜。

蘇顏說：別「咱倆」、「咱倆」的，我一人挺好，你跟他們去吧，不麻煩。（二）