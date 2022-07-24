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殺死星河（八五）

桑文鶴

他長呼一口氣，覺得自己真是幸運。他用脖子上的鑰匙開門進屋，迫不及待地掏出書包裡的零食，狼吞虎嚥地全部吃進了肚子裡。

第二天晚上，鄧曉光洗完澡，姊姊洗他的內褲的時候，發現那上面有血。他正好因為貪吃零食鬧了肚子，他以為流血也只是自己上廁所次數太多的緣故。他不敢將自己跟著別人蹭吃蹭喝還出去玩的事告訴姊姊，於是只好撒了謊。

曹正星把這個故事告訴鄧曉芸的時候，她足足呆了好幾秒，她的大腦在飛速地運轉，可還是沒能在第一時間，完全理解這個故事的意義。直到曹正星開誠布公地說出了自己的疑慮，鄧曉芸才捂著臉哭了出來。

她哭著問曹正星：「我該怎麼辦？」

曹正星說：「傅鵬已經死了，至於第二次帶曉光出去的那個男人是誰，曉光說他也不知道，去的地方在那裡，他也說不清楚。唯一記得的，就是那個男人喜歡乾嚼茶葉。」

「乾嚼茶葉？」鄧曉芸流著眼淚問。

「是的，他說那個男人隨身帶著一小罐茶葉，跟他說話的時候，嘴巴裡一直像在嚼口香糖似地嚼茶葉。」

鄧曉芸不知道該說什麼，只有不停流眼淚，這件事顯然超過了她的承受能力和認知範圍。

曹正星說：「好在好像只有那麼一次。而且現在曉光還不明白，在自己身上到底發生過什麼事。他以為我叫他出去，是批評他不告訴家長，就隨便出去花別人的錢，他哭也是因為這個。」

鄧曉芸想起弟弟紅紅的眼眶，心如刀割，她緊緊地咬住自己的嘴唇。（八五）

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