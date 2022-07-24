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劉媽媽（七）

張硯北

那是一種對鮮活生命的渴望吧？劉媽媽碰巧謾罵出的那個字卻喚醒他的記憶，激發了他沒有了生命的自卑，和被世人、宇宙遺忘在荒地的無助和悲傷，於是有了後面的糾纏。

劉媽媽看我媽媽沉默著，她拉著我媽媽的手說：「妹子啊，我真羨慕妳住在大城裡，車水馬龍、陽氣來往，什麼怪東西都沒有。」

母親聽了，這時有大城市人的優越感了（人總是要人吹捧的），她開心地笑了起來。我也喜歡這個新社區，公園多，有同學會講河洛話，我喜歡偷偷學，因為課堂上不准說。沒來前舊家是個日式的公家宿舍，入夜後我不敢外出，因為隔壁楊家兄弟跟我說，看過穿清朝衣服的人在起霧的晚上。出現在籃球場附近，胸前有一個「勇」字，就像電影裡面那種兵，手上還提著燈籠。

她們繼續聊，聊到爸爸公司的人事變動、誰家又生小孩了、誰家小孩子考上哪了。談到了學校，劉媽媽眼睛又亮起來了，看來她又有什麼故事要講了。我趕忙把最後一題雞兔同籠問題算完，閤上了作業，豎耳等著聽。

她清了一下喉嚨，在這空檔，我注視著她額頭上那顆特大的、我最好奇的凸出來的大痣，我突然有個理論，我想我知道了她為什麼能夠無懼於她故事裡各種異物的原因：大痣！我覺得這個痣一定有什麼驅邪的能力！牽強附會是我的能事。

劉媽媽的眼睛睜大了，她說：「我家附近有個大學，就是以前大樓王胖子家老大上的那一所。」（七）

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