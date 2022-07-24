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今夜極光絢爛（四）

梁瑢

在一個月明風清的夜晚，他開悟了。能改變人類歷史、有宏大建樹的偉人畢竟是少數，比如達爾文、比如林肯。大部分人汲汲營營，想升官發財，把時間都花在工作上，那也不過是賺得多花得多，死時正好兩相抵消。相比之下，一個三天打魚兩天曬網的快樂漁民，賺得少但夠自己花，死時同樣是什麼都帶不走，也正好兩相抵消，你又怎能說那個賺錢多的「社會精英」就更成功呢？

如果說人生不以錢衡量，愛才最重要，那當初他和妻子又何嘗不是愛得要死要活、如膠似漆？但當其中一個死去，或被愛人以為已經死去，另一個還不是要努力以最讓自己開心的方式活下來。父母對子女的愛倒是可靠的，但因為年齡的差距，他們也注定不能陪你到永遠。所以，人注定是獨個兒的（alone），至少在精神上，這是人正常存在的狀態，不需要不安。

既然遲早要和妻兒分開，而妻子已不是非他不可，對兒子們的責任也已了，此時離開，與將來死時分離，又有什麼差別呢？他連夜訂了阿拉斯加的單程機票，將所有財產包括身上剩的現金、信用卡，一併留給妻兒。婚戒和簽好的離婚書也整齊地放在書房的桌上。

他已經是死過一次的人了，他知道，在死神面前，一切身外之物──金山銀山、存款後面的N個零，都起不到任何作用，何必帶著累贅上路呢。

古魯的故事對袁媛有很大啟發。她從小對所謂的「事業」沒有太大企圖心，當初到美國，套句前兩年比較火的一句話，就是「世界這麼大，我想去看看」。（四）

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