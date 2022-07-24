我有個情人在設拉子（一）

川貝母／圖

1

下午四點的雨能掐會算，專等蘇顏從樓裡出來，劈頭蓋臉。蘇顏剛被客戶訓得不成樣子，雨水打在臉上，好像客戶罵人餘音繞梁，還上了手，簡直有4D環繞的效果。A城的雨曾得過文豪盛讚，說如何酥嫩，比如女人。蘇顏想總是女人難為女人，也對，這雨是A城的土著，自己異鄉異客，欺負外來的，算是A城的良俗。這雨正是恪守婦道，盡地主之誼。

蘇顏突然想起，自己的手機 是不是落在客戶那裡。伸手在包裡翻，先是記事本，再摸，還是記事本。蘇顏有些慌，索性掏出記事本，咬在嘴裡，把包扯開。包吃痛，咧開個大口，像受了委屈，剖心剖腹地自證清白。

蘇顏邊翻包，邊往回跑，眼前一黑，然後是灰色的天，無數的雨扎下來。一隻手，一條胳膊，胳膊盡頭還有個男人的臉。蘇顏身子要倒，想喊，嘴裡的本子趁機奪路而出。這時男人抓住蘇顏，蘇顏終於摸到手機。

男人說不好意思，自己沒有及時避讓。蘇顏氣得罵人，可當眾罵人這種事講究厚積薄發，人前的氣勢陣仗，背後都是冬練三伏、夏練三九。蘇顏一時詞窮，幸好幾句客戶剛說過的狠話還新鮮，轉手過繼給男人。

男人脾氣好，也不還嘴，看見蘇顏蹲下撿東西，反脫下外套為她遮雨。蘇顏撿起記事本，記事本已經被打濕。男人說：我不對，下次一定小心。蘇顏心裡有火，說：這樣的事，一次就夠了，你還盼著有下次。

男人說別在雨裡收拾，旁邊有個咖啡 館，坐下把東西整理一下。蘇顏在男人撐出的一小片天地裡進了屋，想這「下次」真是快，說來就來。男人問：你喝些什麼？蘇顏說：隨便你，我東西收拾好就走。

進了洗手間，蘇顏想今天諸事不順，再抬頭，撞見鏡子裡的臉，脫了妝，眼線居然開了暈。原本服貼的描畫，受了雨水的蠱惑，要放飛自我。

蘇顏不能平復，看四下沒人，對著鏡子哈出幾口氣。霧水散漫遮蓋住臉，露出一處悶青色頭髮外面起伏，像渲開幅沒骨的水墨國畫，是雲海間出沒的峰巒。

嫌貨才是買貨人，客戶有些話不是沒有道理，照這個思路，這單子還是有希望。蘇顏想到這節，略為安定，開始一點點補妝。這時玻璃中的水氣散盡，浮出顏色，如同換了一幅立軸掛起，這次是淡彩的工筆人物。

蘇顏從洗手間出來，隨便撿個座位，翻開記事本，把剛才的一些想法記下。男人過來，托了咖啡放在桌上，還有幾塊點心，說；不知道你喜歡什麼口味的咖啡，點了兩種，你挑一個。

蘇顏忙著寫字，說不喝。男人堅持，蘇顏不願糾纏，頭也不抬，隨手拉過一杯，甩個「謝謝」出來。這個「謝謝」有稜有角，透著股硬氣。可惜沒有命中男人，遠遠飛出去，不知道最後砸在誰的頭上。

蘇顏收起記事本，拿住杯子，說我其實不喝咖啡。男人：巧了，我也不常喝咖啡。蘇顏想，這人真是拿自己不當外人。

蘇顏說自己喝不慣咖啡，總覺得苦。男人沒接話，只問蘇顏有沒有被雨淋到，語氣關切，聲音乾淨，像是專為咖啡預備，扔到杯子裡可以有了甜味。

蘇顏懶得多說，一會兒抬腿就走，不值得再費口舌。只是這杯子暖和，捂在手裡舒服，有些捨不得。蘇顏於是轉頭看外面的風景，男人大方地看蘇顏。男女肯這樣坐得近，彼此不搭理而不尷尬，不是兄妹，就是一對經年的夫妻。

男人說：這本子上印的公司就是你的公司吧。蘇顏說是。男人說：早就聽說過你們公司，產品很好，有名片嗎？蘇顏條件反射地摸出名片，遞過去。對我們的產品感興趣？男人接過名片，四平八穩地念：蘇─顏，像是老師點名，說不是，就是想要你的聯繫方式。蘇顏氣得不行，恨不能奪回名片，心裡罵真是沒見過如此厚顏無恥之人。

蘇顏看見雨小，起身，男人也要站起來。蘇顏示意他坐下，居高臨下地對男人約法三章：我平時很少在辦公室，如果不是業務上的事情，請不要打我的手機。這點心我沒動，你帶走，不要浪費。蘇顏說再見，這再見公事公辦，嚴肅得不能再嚴肅，好像不是再見，倒是「再也不見」的縮寫。

2

蘇顏想，自己是上輩子拯救了銀河系，高峰的地鐵 上，居然還有個座位。如果不睡一會兒，簡直不識抬舉。幾乎睡著，蘇顏被電話吵醒，這手機鈴聲奇特，與眾不同。大家都在那裡低頭看手機，這聲音引得眾人抬臉，一起望向蘇顏，又同時把頭埋下，像是浮在水裡久了，約好了抬頭換口氣。（一）