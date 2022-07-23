鄧曉光還陷在吃喝玩樂後的幸福裡，他想都沒想就答應了。

到了第二個星期，傅伯伯的車又出現了，可是從車裡走出來的卻不是傅伯伯。那個人笑嘻嘻地對鄧曉光說：「你就是曉光？你傅伯伯今天有事來不了，所以派我來接你。」

鄧曉光太想回味一個星期前的幸福了，就跟著男人上了車。車上，男人遞給他一瓶已經擰開了瓶蓋的飲料，他喝了半瓶。車沿著路一直開，車裡的暖氣很足，睏意漸漸襲來，鄧曉光在溫暖的高檔轎車裡，沉沉地睡了過去。

等到他醒來的時候，發現自己正躺在一張大床上，身上蓋著鬆軟的被子。他環顧四周，這是一間又大、又漂亮的房間。過了一會，那個從學校接走他的男人進來了。他說：「曉光，你是不是在學校裡學習太累了，本想接你去遊樂場玩，你卻在車裡就睡著了。怎麼叫你也叫不醒，又怕你著涼感冒，只好把你帶回我家，讓你先睡一會。」

他又拿出一個塑料袋，裡面有巧克力、薯片，和各種鄧曉光叫不出名字，可是一看包裝就知道一定好吃的糖果。男人打開放在一旁鄧曉光的書包，把它們一件一件地裝進去。「這些你都拿回去吃，別告訴你姊姊啊，要不然她肯定會怪你亂吃零食的。」

鄧曉光迷迷糊糊地穿好衣服、迷迷糊糊地背上男人遞來的書包，又迷迷糊糊地跟著他上了車。車很快就把他送回了家，他知道自己這次肯定要被姊姊罵，弄不好還得挨上兩個耳光，可敲了好幾次門，也沒人開。

他突然想起來，今天是星期五，每個星期五姊姊都要上到晚上十點，市場關門了才下班。（八四）