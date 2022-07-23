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劉媽媽（六）

張硯北

進門看見劉伯伯早就把刮背的刀子、消毒用的火燭、刮完貼的膏藥，都齊齊地擺在桌上，電視也已扭開，今天的鄉團又準備和鬍匪大火併了。劉媽媽沒有和他講剛發生的事，畢竟丈夫膽子不大，又生大背疽陽火已低，怪事情又這麼挨著家。

畢竟亂世裡的苦痛已經很多了，它們可比縹緲的異物，或是用口水啐得走的魍魎更惱人得多了。

我坐在小凳子上，聽著、聽著入神了，沒注意到嘴裡的瓜子已經被口水泡軟。我這時候試著用舌尖和牙齒分開殼試試看，這次成功了！我想著，一個胖大的瓜子仁落在我口中，我有一種滿足感。

我用崇拜的眼神看著我的女英雄，想像即使我長大，也不會像她能機智地處理這種事。劉媽媽這時端起茶杯，用嘴吹開浮在表面的茶葉。茶葉像小舟遇大風般朝杯緣散去，空出一個啜飲的空間，劉媽媽嘴湊近喝了一大口，她說故事說渴了。

母親似乎也還在故事的情節中，心中仍想著那個在野路中怎麼也不肯讓路的男子（或者說是活人剩下的什麼東西）意圖，沒出什麼聲音。

一生中的確有些物事你知道它們會到來，但你怎麼躲都躲不掉，那算是宿命的糾結。宇宙這個大舞台花了數不盡的年月和無垠的星河空間，目的就是為了上演你和某些人事的不美邂逅，那可是不惜成本，花了大本錢的製作，大家可要好好演這部驚悚片。

我也在想那個固執的「異物」（我不敢用劉媽媽碰巧講對他身分的那個字），他記得他逝者的身分嗎？他一直被吸引著朝劉媽媽騎去，是不是根本不是挑釁，而是像飛蛾被燈火吸引，不由自主地靠近她？（六）

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