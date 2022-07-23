耳邊常常聽到一種排山倒海般的聲響，它們從群山之中的各個房間裡翻滾而來，像驚雷、像海嘯，地動山搖。這個腦海裡的幻覺陪伴她度過好多時間。她想著總有一天要離開這裡，其實，她隨時可以離開，車子就停在外面。由於停駐多日，車頂上早已積了一層厚厚的落葉和鳥糞。

每次，那個女人都會這麼說──「出去容易，回來難，你要想好了。」她想得最多的是，已經離開那麼久，那些同事大概早已將她遺忘了吧，原本屬於她的崗位早就招聘新人了吧？她不敢再想下去。

「我明天就離開這裡。」好幾次，睡前已經下定決心，第二天早晨起來，又退縮了。有時候，她忍不住自我安慰，這大概就是理想中的生活，不然為何會有那麼多人自願留下，還有人在離開後仍想著回來。

如果不是在公交站台上「邂逅」那片林子，此刻的她或許還待在原地。她想起鬱金香、香樟樹和濕地公園，腦子裡一片混沌，什麼也想不起來了。

玻璃窗外的山色一日日變深，濃綠如染，連亙無盡，光線在那裡來來回回，每天都在移動和切換。春天早已遠去，也有可能從未來過。她不再關心這些。有天夜裡，她做了一個夢，夢見自己住進一個玻璃房間裡，裡面應有盡有。

夢醒後，她看見窗台上盛開的茉莉花，細小的花瓣像閃爍的星星或米粒，想起從前家中到處都是鮮花和綠植，每個來她家裡的人都會說：這屋子裡有股香氣，真好聞。她還能想起人們說那話時臉上洋溢的表情。

她意識到自己再也聞不到那種氣味，怎麼也想不起來了。（全文完）