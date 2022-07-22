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殺死星河（八三）

桑文鶴

於是校方放心地向這個網站提供了一份名單，鄧曉光的名字就在其中。

在那之後不久，鄧曉光的學校組織了一次去外省遊學的活動，鄧曉光出行所需的所有費用都由這個網站提供。鄧曉光有了新的書包、文具盒和電動轉筆刀。十月底的時候，那個網站還專門來鄧曉光的學校裡，進行了一次圖書捐贈活動，鄧曉光做為受惠的學生代表，上台獻了花。

接受獻花的人姓傅，同學們都叫他傅伯伯。一個星期後，一臉慈愛的傅伯伯在學校門口叫住了鄧曉光。他說：「曉光啊，聽你的老師說，你最近表現得很不錯，學習上進步很大。為了獎勵你，我請你去吃冰淇淋好不好？」

看鄧曉光一臉猶豫，他又說：「你不用擔心你姊姊，我剛才已經去市場裡找過她，跟她說了。她說今天她的攤位會特別忙，也沒辦法管你，說你在外面吃完晚飯回去，也是可以的。鹿溪街新開的那家室內遊樂場你知道吧，那裡面不光能玩，還有賣披薩餅的呢，要不然，咱們去那裡？」

鄧曉光聽到他提起姊姊時，心裡已經相信他不少。如果不是真的跟姊姊打過招呼，傅伯伯又怎麼會知道姊姊在市場裡的攤位上班。等到他聽到鹿溪街的室內遊樂場，他就立刻把所有的謹慎都拋之腦後了。

那天他玩得很開心，在遊樂場裡吃過披薩、喝過可樂後，傅伯伯把他送回了家。下車前傅伯伯告訴他，其實自己沒有告訴姊姊，會帶他去遊樂場裡玩遊戲機。怕姊姊不高興，以後也不允許他去了，所以今天的事一定不要告訴姊姊。如果他能照做，那麼下個禮拜還會帶他出去玩。（八三）

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