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玻璃房（一一）

草白

所有能打開的頁面，顯示的都是陳舊信息。沒有任何一條是關於當下的，似乎整個世界被按下停止鍵，什麼也沒發生。而娛樂新聞鋪天蓋地，各種電影和搞笑段子層出不窮，人們盡可以在其中找到樂子。

她打開單位微信群，聊天記錄還停留在上山之前。再一看，整個群已經就地解散，裡面的人都詭異地消失了。

某天夜裡，她聽見窗外山路上傳來大巴車駛過的聲響。她知道他們來了，原來那些人都是在夜間被悄無聲息地轉移到這裡。她聽見車門打開，他們排著隊，從車子裡下來，步履堅定地朝著某個方向走去。

日子一天天過去，又好像一天也沒過。偶爾，她會聽到從隔壁的隔壁房間裡，傳來類似脫穿衣裳的窸窣聲，那個聲音持續的時間很短，讓她想起很久以前颳過耳畔的風。現在，她的生活中，連風聲也聽不到了。再也不會有任何事情發生。沒有意外、沒有隔離，也不用忍飢挨餓、擔驚受怕。她在固定的時間吃飯，誤差不會超過五分鐘。這一餐吃了什麼，不待下一餐來臨，早已忘得一乾二淨。再沒有什麼東西需要特別記憶，因為每一天都差不多，幾乎是一模一樣的。早就接收不到任何來自外界的信息，准允進入的網路世界已然成了狂歡者的樂園，她也讓自己在裡面找到一席之地。

常常於夜半時分醒來，以為自己還在家中，還要為即將到來的一天奔忙。等明白過來，她的眼淚就像奇異的水珠從眼角滑落，它與悲傷無關，與眼下的處境無關。每天的大部分時間，她都在努力確認自己到底身在何處，她將這個過程默認為「自省」，以此證明自己還有返回過去的能力。（一一）

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