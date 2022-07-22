驚魂甫定的她吞了一口口水，硬生生把它嚥回了胸腔。她回憶幾分鐘前的掙扎，覺得像一場超現實的夢魘。長到了四十多歲，怪事聽是聽了不少，但還是第一次輪到自己遇上這種邪門事。

等了一陣子，也不知道過了多久，劉媽媽爬了起來。她沒忘了撿起糾纏中掉落地上的小皮包，那可是她進城收的月會錢，這可不能丟。她撣了撣皮包和衣服上面的灰土。眼下她看老沒個動靜，湊近了路邊，忐忑地伸了個頭，看看能不能瞧到什麼。當然口裡仍得存個唾沫備而不用，她是個小心的女人。

田裡暗暗的，劉媽媽藉著不遠的路燈光，得費些力氣，瞇著眼細瞧，還是只能辨識出一些大概。

底下哪裡有什麼人和腳踏車的蹤跡，只見到一些野草敗禾懶懶地豎著、躺著，有些地方都已經人高了。這是一塊廢耕的地，與其說是田，還不如說是塊野地。

她再仔細看著，六、七公尺不遠的地方，有一塊半斜的長方形石頭，頹圮地立在泥地裡。

敢情是塊墓碑？這田地裡怎麼會有一個孤零零的墳？劉媽媽忐忑地想著，一肚子的疑惑和不安。

劉媽媽只看了個大概，她不想搞個一清二楚，也沒有這個必要。她顧不得怕了，她這時候沒怎麼想到鬼物會不會再跟上來，奇怪的是，她只惦著家裡還等著個罹頑疾背疽的丈夫要刮瘡。雖說離開這魍魎之地是巴不得越快越好，但加了這份責任感的劉媽媽膽氣就壯了很多，一路上她頭也不回的，劉媽媽個子大、腳程快，加上她腳上穿的是傳統的布鞋，就是那種白底黑面的，所以本來二十幾分鐘的路程，十幾分鐘就快步趕回了家。（五）