趙梅英／圖

袁媛想，自己的世界為何不能像這樣只有黑白，對錯分明。如果向峰想跟外遇過，以袁媛的驕傲，一定轉身就走，「不帶走一絲雲彩」。現在雖然有懺悔挽留，那信任卻要如何再回得來？

從深秋事發到初冬，有時兩人彷彿和好如初，有默契地一起吃飯、散步。有時那頭獸卻冷不丁跑出來咬一口，讓袁媛痛得彎下腰，繼而對向峰惡毒謾罵。

她彷彿看到心上那個黑黑的缺口，沒有血，也沒有癒合的希望。她知道再不逃離，不僅她會瘋掉，就是向峰也會被逼瘋了。

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在小得僅容轉身的淋浴間裡，袁媛一面享受熱水的愛撫，一面不能置信，自己已經在度假村待了兩個多月了。當初只想逃得遠遠的，在美國，還有哪裡比與本土根本不接的阿拉斯加更遠呢？從阿拉斯加內陸的費爾班克斯機場，再向東開一個半小時至路的盡頭，才終於到達偏遠的度假村。

冬季是度假村最忙的季節，因為是看北極光的最好時機，房間通常幾個月前就訂滿。袁媛很享受前檯的工作，繁忙簡單的工作能讓她暫時忘掉「那件事」。信箱裡向峰的電郵她一封都沒打開，度假村裡也沒有手機 訊號，所以她是真正地與世隔絕，而這，正是她現在最需要的。

度假屋、冰雕博物館 、餐廳等位於度假村前面，六、七棟員工宿舍散布在度假村後面，屬於遊客止步的範圍。袁媛住在最後一棟，有二十個房間，還有一男一女兩間浴室跟洗手間。開始時，袁媛幾乎有回到大學宿舍的錯覺。

洗完澡出來，同事凱爾已經在走廊等著了。兩人約好去爬山，出宿舍往南就是步道 入口。

凱爾剛滿二十，來自維加斯。母親自小能歌善舞，長大自然選擇了舞蹈一行，Burlesque，艷舞但不含色情的那種。凱爾給袁媛看過照片，如扇的假睫毛，蕾絲馬甲裹著豐滿苗條的身軀，時尚又復古、性感又青春，十足十每個男人的夢想，A pin-up girl，海報女郎。

要說這樣的尤物在紙醉金迷的維加斯，釣上個金龜婿不是難事，她偏喜歡上外地來的舞台燈光師，在他影響下，從吸麻到吃藥片到針管，一兩年時間就把身體搞垮、錢花光，還意外懷上凱爾。還好凱爾生下來是個健康的寶寶，被扔給外公、外婆撫養，那不配被稱做父母的兩人就再沒在凱爾生命中出現過。

昨晚下過雪，兩人各懷心事，一步步踩在如棉的新雪上，寂靜中只有腳步規律的「擦擦」聲。

突然，袁媛的手臂被凱爾一把抓住，前面是一頭駝鹿媽媽帶著小駝鹿，可能是正在享受美味早餐時，被不速之客打擾。駝鹿通常不主動出擊，但受到威脅時，尤其帶小貝比的駝鹿媽媽，出於保護幼仔的原因，會變得異常凶猛。由於牠們體形大過馬，奔跑速度又快，傷人的事情還是時有耳聞的。

兩人屏住呼吸，慢慢慢慢地往後退，直到安全距離以外，然後才拔腳飛奔，跑到另一條岔道的小橋上。

兩人一邊喘氣，一邊笑得直不起腰來。袁媛默默地看著橋下的水流歡快地奔騰。河面上這裡一叢、那裡一簇的水草上，覆蓋著被風吹得圓圓潤潤的白雪，像最綿軟的麻糬，讓人恨不得咬上一口。靠岸邊水流不急的地方有些薄冰，冰上有不規則的圖形，有的大、有的小，有的像花，還有的什麼也不像。袁媛偏著頭研究，覺得煞是好看，大自然果然是最棒的藝術家。

「唔……唔唔……嗯嗯嗯……」扭頭一看，凱爾頭貼在橋欄杆上，含混不清地叫著。

這小鬼就愛嘻哈逗樂，懶得理他。

「唔……唔唔……嗯嗯嗯嗯嗯嗯……」愈發急促，不像開玩笑的樣子。袁媛衝過去，發現凱爾的舌頭被凍在鐵欄杆上。

袁媛也急了，環顧四周，沒有任何可用的工具。即使有，又如何不讓舌頭受傷？也許捧河水來澆？萬一河水又凍在鐵欄杆上，那不是雪上加霜？還是回去搬救兵？

袁媛飛快動著腦筋，最後絕望地想，也許只有用自己的舌頭去舔，將冰融化。

她懷著壯烈犧牲的心情靠過去，低下頭……居然，就在那瞬間，凱爾一屁股跌坐在橋上，他的舌頭自由了。

袁媛鬆口氣，也不管凱爾還痛苦地捂著嘴就開罵：「你傻的嗎？要是真的需要用刀切的話……」

可能想到割舌的痛，凱爾打個寒顫：「我再不敢了，我是想……那冰凌舔上去，是不是像棒冰一樣……不過話說，你那時候是不是已經要親下來啦？」

袁媛懶得理這好了傷疤就忘了痛的小鬼，晚班的時間也快到了，兩人匆匆跑回宿舍。（二）