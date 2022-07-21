等到她端著奶茶，重新回到靠窗的位置坐好時，對面茶館裡已經看不到曹正星和鄧曉光的身影了。她急忙跑下樓，看見馬路對面茶館的門外，曹正星和鄧曉光並排站著，臉上的表情都不太好。

鄧曉芸端著奶茶走過去，故意擠出一個笑，問曉光怎麼了。鄧曉光沒說話，他接過姊姊遞過去的奶茶，沒有喝，只是摟在懷裡。

鄧曉芸又問曹正星：「哥，這是怎麼回事？」

曹正星壓低聲音說：「曉芸，你先帶曉光回家，什麼也別問、什麼也別說，具體的情況我會告訴你。你給我一天的時間整理一下，這件事說來話長。」

鄧曉芸本還想追問到底是什麼事，可看到曹正星烏雲一般暗沉的臉色，她不敢問了。她用手捋了捋鄧曉光有點亂的頭髮，問：「曉光你餓了嗎？晚上吃烙餅好嗎？」

曉光點了點頭，跟著鄧曉芸走了。曹正星望著他們離開的背影，點燃一根菸，抽完，再點一根。本來和毛心婷約好，晚上會去她那裡的，毛心婷最討厭菸味，他也已經考慮戒菸的事。可現在他的心裡波濤洶湧，只能靠尼古丁來迫使自己鎮定下來。鄧曉光告訴他的事，讓自己心底最壞的一種猜測應驗了。

前年的秋天，有個公益網站聯繫到鄧曉光的學校，提出可以為家庭情況困難的學生提供一些幫助。學校為了安全起見，調查過這個網站，結果發現他們在過去的幾年裡，確實為不少來自貧困家庭的孩子，提供了經濟幫扶。

學校還聯繫到了幾位曾經被幫助過的孩子，她們都說自己能夠繼續學業，完全都是因為有了這個公益網站的幫助。（八二）