她小時候聽過〈西山一窟鬼〉的故事，說鬼物最忌諱聽到別人講「鬼」這個字。剛才她罵對方「鬼東西」，雖說只是個口頭上的湊巧，但卻可能觸了他的痛處。

就在她轉著這思緒的時候，腳踏車也近了身，可以看到車上的男人陰惻惻地咧嘴，似乎要講話，但只發出「喀喀喀」的噪音，口裡往下看也是空洞洞的，沒有個看得到的底。劉媽媽停了市井鄙俗的粗話，因為她需要開始蓄積口水。小時候她家裡大人也提過說對付邪物，吐痰、唾液是很有效的。

眼見就要撞上劉媽媽，她側著身沒給車撞到。劉媽媽仗著個頭大，反倒一把擒住了龍頭，擋住了車，和他費力地拉扯著。對方力氣相形下小了一些，劉媽媽竟佔了上風，糾纏中小皮包掉落到地上。

拉扯間兩人靠近了很多，對方的手像沒骨頭的柔軟。劉媽媽觸到他手，也沒有覺得什麼體溫，活似個紙紮的人一樣單薄和不真實。路燈下只看到劉媽媽一個人的影子，和幾簇小蛾蟲撲簌簌繞著燈，徒勞地飛著。

劉媽媽看到他的頭湊近了，口裡蓄積好久的一口唾液，就「呸」的一聲啐了出去，不偏不倚地正中對方的額頭。

對方摸著額頭，悶悶地哼了一聲，連人帶車翻入了田裡。路底下黑漆漆的，像有一張深不見底的大嘴，吞噬了男人和腳踏車。他的出現和消失都像是一個全然被否定的幻覺，那麼突兀與不真實，好像從來沒發生過。

劉媽媽剛使了大力氣，她感覺一陣暈眩，顧不得土路上灰泥的不潔，一屁股坐到了地上，心理和生理才覺得踏實了許多。

她回想著剛發生的一切，脫力和緊張讓她心怦怦地快跳，似乎快從嘴裡跳出來。（四）