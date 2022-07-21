──畢竟，有那麼多人待在這裡，他們在這裡已經兩年多了。好多人疫情 爆發後，再也沒有離開過。有些人離開了，沒過多久，又自己回來了。

──你別看這裡每天都靜悄悄的，其實每個房間裡都住滿人，還有源源不斷的人要進來。

──不用擔心錢，這裡的一切都是免費的，自會有人替你們埋單。

──唯一的要求是，你們得服從管理，無條件服從。

……

當時，她被不用錢這一點驚到了。在這個連喝水都要花錢的年代，居然允許無期限地白吃白喝，唯一要做的便是無條件服從。事實上，過去這些天裡，她已經這麼做了，似乎並沒有想像中那麼難熬。

「你再考慮考慮吧，不急著回覆。畢竟，這是一個難得的機會。」女人微微一笑，給她留下一本叫《我是孤獨的，我是自由的》的書，便離開了。

書的封面是一張華麗的山居照。春天的山谷裡，一個衣著樸素的女人，坐在一處建於懸崖之上的民宿 露台上，悠閒地喝茶、曬太陽，邊上山峰險峻、怪石嶙峋──照片中的年輕女子對此全然不見，似乎早已獲得夢寐以求的安寧與庇護 。

女人走後，她不得不重新思考起自己的去留。這兩年裡，有很多人無緣無故地從生活的城市裡消失，辭去工作，說走就走。他們會不會躲在這山上某個房間裡？就像那個女人所說的，這裡每個房間裡都住滿了人，很多人離開後，還會回來。

她很想找人了解一下情況，面談是不可能的，只能去網路上碰碰運氣。好不容易在房間裡連上網線，卻發現所有網頁上顯示的信息都是過時的。她不死心，繼續尋找，仍一無所獲。（一○）