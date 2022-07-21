趙梅英／圖

1

夏日的優勝美地 陽光燦爛，遊人如織。兩人摟著腰，並肩站在瀑布頂端，潤濕的空氣夾帶著細小的水滴撲面而來，沁人心脾。懷著新婚的甜蜜，袁媛轉頭看著向峰英俊的側臉。兩人穿著相同的黃色上衣、灰色登山褲，儼然一對璧人。

突然，腳下一滑，她直直向下墜落，耳邊是轟隆的水聲，心彷彿要從口腔裡跳出來。「向峰救我！救我！」她絕望地哭喊出來。

袁媛打了個激靈醒來，環顧機艙四周安靜的乘客。還好，看來她並沒有真的叫出聲。

隨著意識的甦醒，行前的一幕幕如壞掉的電影 ，雜亂地跳出來。

2

起初，像大部分在矽谷 的第一代留學生一樣，袁媛、向峰兩人畢了業，各自找到工作，一切安好。

幾年過去，聽多了這家公司股票上市、在那家公司的同學一夕成為百萬富翁，向峰不安分起來，跳槽去一家新創公司做副總。三年過去，業績沒起色，董事長沉不住氣，說是勸退，第二天就不讓進公司了。

找了半年工作，居然高不成低不就，向峰也日漸頹廢，找工作不積極，卻迷上攝影，還去成人夜校選了課。雖然袁媛看他興沖沖買一堆昂貴鏡頭心裡來氣，但想到他心情鬱悶，有個發洩也好，就忍住不說什麼。

這晚向峰去上課，袁媛在網上閒晃。一家Motel的廣告窗跳出來，袁媛不在意，隨手關了，接著看她的網路小說。然而心底的一個小聲音讓她再也無法專心，抓了車鑰匙衝出門。

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袁媛很訝異，自己居然還可聽到遠處隱隱的狗吠，因為此時她的兩耳與腦中，充滿「砰通、砰通」的巨大聲響。她盯著教室暗黑的窗，深吸一口氣，按下手機上那個熟得不能再熟的名字。

沒人接聽。

再撥。

「喂？」

「你還在上課嗎？我的胃好痛，你馬上去買藥回來好嗎？」

沉默。

「可是課正上到一半……」

「我不管，我什麼時候打擾過你上課？要不是真的痛得不行了……」

沉默。

「好吧，我這就離開。」

袁媛兩排牙齒打顫，渾身也控制不住地發抖。

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秋後的蚊子彷彿預見即將到來的寒冬，義無反顧地叮著人不放。啪！沒打到蚊子，倒把眼淚引得一發不可收拾。

起初向峰還遊說袁媛一起去上課，或加入周末的外拍遠足。袁媛因為他找不到工作心情不好，提不起勁，只想窩在家上網。後來也有一次心血來潮，要跟，他倒婉拒了，說她跟他班上的同學又不熟……袁媛恨恨地想，是不是那時就已經有事了。

多少人跟妳說，丈夫要盯緊，到處都是誘惑。妳居然放任自己懶在家，這不是咎由自取嗎！想著、想著，她幾乎想再給自己一巴掌，但是，她只是按下重撥鍵。

「我已經離開教室，就快到……」

袁媛聽到自己冰冷的聲音，沒有半點猶豫顫抖：

「是嗎？我就在教室外面，沒有課，也沒有你。不管你現在在什麼鬼地方，趕快掉頭到教室這兒來接我。」

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袁媛長得最好看的是那雙眼睛，圓圓亮亮的，講話時毫不怯生地盯著人看，被看的人自然而然地被電暈，常常忘了要講什麼。再加上一張唇線分明的櫻桃小口，因此稍嫌不挺的鼻梁就被忽略了去，算是公認的「班花」。

媽媽怕女兒分了心，考不上大學，時不時要打擊一下：「花什麼花，不過是比上不足、比下有餘。」袁媛不服氣地翻翻白眼。

進了大學，袁媛風頭更是有增無減。因為是理工科大學，女生本來就少，何況是平頭整臉的袁媛。校園裡有一條筆直的櫻花道，春日午後，袁媛夾著課本走去課室，風吹起她黑亮的短髮，落英在她苗條的身畔飛舞，一旁正在拍校園宣傳短片的攝製組掉轉鏡頭，將之盡收於膠片上。

這樣長大的袁媛，在感情上自然順風順水，談過一兩次戀愛，但都沒留下什麼傷痕，沒有什麼刻骨銘心，直到現在。

●

看著向峰亂的髮、紅的眼，只擋不還的手，袁媛不能相信這種老掉牙的事，居然會發生在自己身上。

──為什麼？你告訴我為什麼啊？我有什麼不好？

──她……很主動，長得也……所以……有次外拍後……不不不，你很好，是我不好……不知為什麼就發生了……想說你不會發現，也不影響我們之間的……我對你的……

──不要跟我提愛情，你不配！

3

飛機開始降落，從舷窗望出去，下面是一個只有黑白沒有彩色的世界。那蜿蜒的白練是冰雪覆蓋的河流，峻峭的山峰大多白頭，只在山腰處有一片片的黑色松林點綴。一塊橢圓型的大白玉，依稀辨得出原來是個湖。（一）