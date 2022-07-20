鄧曉光有點緊張地向窗外望去，馬路對面的鄧曉芸透過奶茶店的玻璃落地窗，向他招招手。

「曉光，你不用怕，咱們以前也見過面的。」曹正星說。

坐在他對面的鄧曉光低著頭說：「我知道，你是正河哥的大哥。」

「對，今天我找你，是有些事想問問你。」曹正星說，「跟正河有關，也跟你有關的事。」

鄧曉光的臉紅了，他把頭埋得更低了。

鄧曉芸坐在二樓靠窗的座位上往下看，弟弟鄧曉光面露遲疑，像是正在和曹正星說著些什麼。她注意到曹正星的情緒好像激動起來了。他不停地喝茶又不停地給自己倒茶，直到他面前的茶壺再也倒不出一滴茶來。

曉光像是哭了，他用手指抹著眼淚，是曹正星罵他了嗎？看著也不像啊！曹正星的嘴唇緊閉，臉色看起來比鄧曉光的還要難看。到了後來，兩個人好像都不說話了，鄧曉光趴在桌子上，把頭埋進胳膊裡。曹正星坐到他的身邊，伸出手來想要摸摸他的背安慰他，可手落到半空，還是收回來了。

鄧曉芸看到他面露痛苦地從褲兜裡掏出一包菸，抽出一支，剛點著沒抽幾口，就有服務員過來提醒。他又把菸滅掉，背靠著椅子，頭微微仰著，好像閉上了眼睛。

鄧曉芸不知道曹正星給鄧曉光說了什麼。曹正星約他們出來的時候，只是說了跟曹正河有關，但具體是什麼，他卻語焉不詳了。聯想到上一次他們的談話內容，鄧曉芸覺得讓曹正星去問問曉光也好，有很多事情，男孩子都沒有辦法跟姊姊分享，而和哥哥卻是可以的。她特意又去櫃檯那點了兩杯鄧曉光最喜歡的香草味奶茶。（八一）