女人總是在前檯那裡坐著，劈里啪啦敲打鍵盤，看起來業務繁忙，也不知忙什麼。

她自始至終都以為就一個人，所有戴口罩 的都是同一個女人。直到有一天，她對前來送餐的人說：昨天的草莓還有嗎？能不能給我再來一點。

那個人卻說：沒有草莓啊。

可昨天明明有的呀？

那個人告訴她，昨天送餐的人不是她。

──我們有七個人，每個星期輪換一次。

──我負責星期二的。

送餐的人走後，她關上門，忽然看見門背後那面鏡子以及鏡子裡的人，差點將餐盒摔在地上，好像懸疑劇裡的凶手在小樹林裡，撞見被殺之人的鬼魂。

她想起，剛來的那天晚上，就看見過這面鏡子。這些天，她幾乎將它遺忘。到了夜裡，鏡子裡的臉如在眼前，那不是她原先的模樣，她不應該長成那樣。她感到莫名的慌亂。那種感覺一次次抓住她，就像有東西扼住她的咽喉，不讓她呼吸。她試著算了一下日期，山下的人該結束隔離生活，馬上就要回歸正常了。是時候了，她也該回去了。

當她發出退房信息後，有人來找她了。

那個人應該是七人中的一個，黑色長衫、齊眉的瀏海，連口罩上方裸露的眼睛都如此相似，依舊辨不出誰是誰。她盡量輕描淡寫地陳述自己的願望，假期結束了，馬上要上班了，該離開了。她不得不字斟句酌，說一些感謝的話。她勢單力薄，絕不能讓自己陷在這裡。

她再次聽到那個聲音，它充滿深切的憐憫，一種真正的悲天憫人，全然的無私與利他。這讓她感到驚訝。在此之前，可不是這樣的。那個穿黑色長衫的人說，自己絕不會強迫她留下，但鑑於目前日益嚴峻的形勢以及本著為她著想的精神，最好是原地不動。（九）