王幼嘉／圖

我很敬佩劉媽媽的耐性和膽識，從兵荒馬亂的戰爭中走過來的人，畢竟是多了一份韌性。

她住在一個較偏僻的小城，離我住的大城東區，有三個小時的車程，往來我家都要轉好幾道車，最長的一段應該是搭火車或長途客運。當時那地方很荒涼，田地是主要的景觀。

她講了一個發生在那田地附近的事。你把大燈關上，亮個小燈，最好用蠟燭，會更有意思。

我呢？我是坐在小凳子上，對面是媽媽，所以我很安心地聽。我還特地找了一顆大瓜子，放在嘴裡含著。

夜路

劉媽媽有一次在城中收會錢，辦完事串門子，待得稍晚。回到她家附近，天已經半暗了，小街道上的路燈也慢慢地一盞盞點著了。剛點亮的燈在夕陽下微微泛著神祕的淺紅色，還要一陣子才會變成白黃色。

從車站到她家可以走兩條路，一條是順著大馬路先走個二十分鐘，到菜市口右轉，再走個十五分鐘就到了，估計是三、四十分鐘的腳程。另一條是走小路，差不多只要走二十幾分鐘，省一半時間，唯一的缺點是中間得要穿過田間的一條小徑。雖說是小徑，並不是田埂那樣的窄小荒蕪，農人仍然能在上面跑小型的鐵牛車，就是三個輪子、駕駛座在中間、後方是載物的平台、引擎聲是「啪噠啪噠」的那種工作車。小徑只有短短幾百公尺，上有兩個燈泡照明的矮路燈，環繞著被亮光吸引過去的死心眼飛蟲，四周圍的光景也算能看得清楚。

附近人很少在日落時分走那條小徑，從來也沒人真正和她說過有什麼不妥。

戰爭時，路邊活人、死人的我也見過了不少，也不過就是一口氣的有無罷了！劉媽媽這樣想著，當時也不挺晚，才剛過了晚上七點，於是她決定抄小路省時間。

劉媽媽拎著個小皮包，神定氣朗地走在小徑上，前後也沒看到什麼行人。她走了差不多五十公尺，遠遠地不知哪裡冒出一個留著小平頭、穿著白色短襯衫的男子，從左邊田壟上拉了一部腳踏車上來。他輕划了兩下後上了車座，朝著她的方向面對面騎過來。雖說是面對面，但仍是兩邊都靠著自己行進方向的右邊，這也是基本走路或行駛交通工具的默契，小徑也夠寬，所以不需要擔心會撞到。

劉媽媽想著：這可能是個晚些收工的農人吧！腳下沒停著，她仍是半低著頭，也沒怎麼看對面，自顧自地趕著路。

她再走了十幾公尺，不經意抬頭，卻發現男人騎著、騎著，慢慢地已拐到她的正對面方向，龍頭沒把持得怎麼穩，歪歪斜斜的，一會還是會稍微朝右，但最後總拉回到劉媽媽的方向。劉媽媽想：這是哪來的一個醉鬼？八成是五加皮喝太多了吧？

她想著：我醒著、他醉著，沒什麼好計較的。我朝左邊閃閃，讓著他吧！於是劉媽媽就朝她左邊走，想避著這腳踏車。

又走了幾步，遠方的男人似乎意識到劉媽媽的讓道，有意無意地又將龍頭拉回到左邊。

劉媽媽火氣這時有點上來，但仍是能省一事是一事，按捺著性子，她又閃到了右邊。

果不其然，那男子也拐到了她這邊，這明顯是挑釁了。但劉媽媽耐著氣，繼續閃躲。就這麼你閃我跟，兩人已經逼近到了五、六十公尺的距離。

劉媽媽其實是個硬脾氣的女子，有她驃悍的一面，家鄉的各種粗口就祭了開來：「你他媽的臭X！老娘讓了你這麼一大段路，你個王八蛋、不要臉的賊X秧子，你衝著我來是什麼玩意兒？」

對方仍是低著頭，也沒看路，也沒理會她，自顧地騎著腳踏車，直直朝著她過來，差不多只有二十公尺的距離。

劉媽媽眼見就要被撞上，又罵：「你這下賤的鬼東西！還不閃開？」

這句突然有了效果，他總算抬起了頭，兩眼直直地看著劉媽媽，一眨也不眨地瞪著她！但眼神的焦點似乎是在她身後無限遠的地平線。

劉媽媽嚇了一跳，她好奇地想仔細看清楚這男子的長相，卻總是覺得他臉上灰乎乎的，像是有一團揮不散、淡淡的霧罩著。五官每個都認得出來，但拼湊出來就不是一張能記得的臉，沒有立體的真實，像小孩的塗鴉感覺。身上的白襯衫似乎也只是應景地掛著，沒法感受到實在的血肉撐著，像竹竿上晾的衣服。

怎麼沒頭沒腦的？劉媽媽此時心中一凜：莫非撞到了不乾淨的東西？（三）