國餘注意到燦嫂的表情，想必和他一樣覺得這個女人好假仙。阿燦又想發議論，他拍拍他肘子。

旅客明天要來了，不用再四目相望，彼此討厭，卻又想把握陌生人入住前無須扮演賢伉儷的自在時光。這天傍晚氣氛是那麼融洽，聊起天來像是民宿 主人遇見同溫層的房客，他鄉的故知。他們分別誇獎阿燦夫妻的長相真是老天爺賞臉，落魄好比長了一層青苔，無傷原本的面目，還好像起保護作用呢。享受品頭論足的樂趣，原則上女性同類歸女主人評論，男性動物才歸男主人，盡情發揮，不怕踩到地雷。

燦嫂頭髮蓬，眉毛、睫毛像小孩又牢又密，描述到唇上一排微微的汗毛也能增艷。他衝口而出：胡扯！她說她那嫁作外交官夫人的三阿姨說，愈多鬍鬚的女人愈美！

那天他們走後，他看見妻子撫了一下和室木板，捏起一根落髮來研究。她羨慕人家毛髮濃密，自己長期為髮塌、掉髮所苦，吹著岸風藏不住髮際高禿、頭皮乍現，自嘲快變成一棵仙人掌了。郵差最常幫她送來的就是護髮用品。

國餘說阿燦的父母是一對生得好看又長得相像的夫妻，養一堆孩子，全複製了父母的樣貌，高䠷、圓身、圓額頭，皮膚像梅粉似的，眼珠又黑又亮，一見人就眉開眼笑。以前長幼有序還能分辨，長大後常使人混淆，兄弟們從事的又淨是低端勞動的工作，油漆工、搬運工、水泥工、船工，連父母都曾搞混傳錯話。

惟獨這個阿燦曾離鄉背井，做過腳踏車工廠作業員，所以娶到一個都市女人。有一年工廠員工旅遊上山賞雪 ，他邀小學同學同去。有人看過相片，他披了一件棉被上山，一路在遊覽車上唱〈情書團〉。（五）