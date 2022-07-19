她的房間就是一個透明的玻璃魚缸，視野所及什麼都有──清風、鳥鳴、月光、山色，可看可聽，就是無法碰觸。

其實，她完全可以趁著無人或女人不注意時偷溜出去，大門一直敞開著，沒有設置任何障礙，可她並沒有這麼做。好幾次，她走過前檯，走到門廳那裡，看著那條白色的沙石路──又往回走。在房間，她躺躺睡睡、看看電視，一天過得很快。

初來乍到時的新奇感早就消失了，反正山就在玻璃幕牆外邊，無處不在，抬頭即可看見。她隨身攜帶毛衣針和線團，開始織起圍巾來。她還追一部懸疑劇，每季八集，一共有三季，追得昏天黑地。不斷有人被殺，凶手總躲在暗處，精心策劃，嫁禍於人。這是所有懸疑劇的套路，但她看得津津有味。漸漸忘了自己為何來到此地，好像當初的熱情和勇氣全是假的，從未發生過。

有一天，午睡醒來，她聽見外邊過道裡傳來輕微的聲響，類似風吹樹葉發出的窸窣聲，又像是兩個氣息奄奄的人在說話。

外邊到底怎麼樣了？安全點了嗎？

還是老樣子。

這麼說，還是在屋子裡待著安耽點。

你要是擔心，還是那樣待著吧。

別的人呢，他們都在幹什麼？

大家都一樣，都在裡面沒出來呢。

……

在此之前，她並不能確定這些屋子裡住著人。聽這語氣，他們應該在裡面待很久了吧。或許有好幾年了。她懷疑自己是不是闖入隔離區，可在山下人群裡流行的那種疾病，並不需要隔離那麼久呀，一般都是十四天，最多二十一天。但這裡如此安靜，幾乎悄無聲息，實在不像是住了那麼多人。況且，從入住到現在，也沒人讓她去做核酸檢測 ，連健康碼 都沒有要求出示，似乎根本就沒有疫情 這回事。（八）