老闆說：「前天晚上來了一回，不過只待了大概一個小時就走了。」

曹正星問：「大概幾點？」

老闆想了想說：「八點半左右吧，我當時正好叫樓下開小吃店的給我送了份炒麵。他們晚上九點關門，我記得送飯的小哥說他們今天生意不行，外面又下雪，準備提前半個小時關門。所以送完我這份，他們就關門了。就在我倆說話間，我見你弟進來了。」

曹正星又問：「那他當時坐在哪個位置？」

老闆指了指角落，「就是那。」

曹正星走過去，手握住黏糊糊的鼠標，點來了網頁的瀏覽記錄。可前天從晚上八點開始，到第二天中午的歷史瀏覽記錄卻是空白。

曹正星給了老闆一百塊錢，讓他幫忙，下次曹正河再來網吧上網的時候，想辦法弄清楚他都在網上做些什麼。老闆同意了。只是曹正星轉身要走的時候，他在後面笑嘻嘻地問：「那人真是你弟？」

曹正星說：「怎麼了？」

老闆說：「沒怎麼，我感覺你像是個私家偵探。」

曹正星沒說什麼，離開了。

三天後，網吧老闆給曹正星發過來一段視頻，像是趁著曹正河不注意的時候偷拍的。鏡頭裡的曹正河正背對著相機，盯著一個網站的頁面出神。鏡頭對著網頁固定的時候，曹正星把畫面截屏。把截屏的圖片放到最大，曹正星看清了，曹正河正在看的是一張新聞圖片，圖片裡的人他看不清楚，可圖片下面有一行字：「金色助學網，幫助更多失學兒童完成受教育 的夢想。」

曹正星後來在網上找到了那張照片。同一個網頁裡，還有其他的兩張照片，第一張的照片裡有兩個人，像是在某個捐贈現場拍的新聞照。（七九）