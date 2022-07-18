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怨偶（四）

陳淑瑤

國餘回來，一眼看見那雙掌門的腳，魚腥味使然，若漁夫的腳，泛一層鹽霜。女主人用桑葚節買的百香果入茶，兩種氣味，和突兀出現在屋內的兩人，令他有些換不過氣來。

女主人禮遇這女人，將茶杯放在和室，她的大腿邊。阿燦忙將茶杯端到女人嘴邊，用掌根抹了抹木板。女主人跟男主人說，他們說百香果很會生，一棵就能長一百多個，有地方就能種。那麼會生，為什麼每次農藥超標，都有百香果的分？

光瞧那副德性，國餘不問阿燦現在做什麼，問現在住哪。他說了兩字，國餘不想在妻子面前說不知道，「喔喔」地搗著下巴，繼續下一個應酬話題。

燦嫂突然插嘴：「就那台飛機那個，那裡……」

國餘夫妻嚇了一跳，三個人相看心照不宣，喔，她在補充說明他們現在住在哪邊。

阿燦看著國餘哼哼爛笑，說：「厲害吧！」不知指這事或這女人。

國餘點頭說：「滿厲害的！」

阿燦聽女主人在關心他老婆的肩膀痛，遂過去抓抓她的肩胛骨，說她是前幾年衣服太厚重，肩頭硬撐歪掉了。沒事誰叫她穿一件男人的大皮衣，那種高大性格的外國男人穿的皮衣，重得像扛一隻鱷魚。

阿燦一直說又沒那麼冷！燦嫂不停反駁，風那麼大！阿燦繼續取笑，穿防彈衣喔！以為穿得若一顆鉛錘，風就吹不動喔！

女主人在一旁問了兩次：怎麼會有那件皮衣？阿燦叫她自己講，她揮開他停留在她肩膀上的手，真的生氣了。

臨走時女主人再三叮嚀阿燦，得帶燦嫂去針灸。他說她沒病，就心底有鬼，去廟裡拜一拜就好。實在聽不下去，女主人撫了撫燦嫂的長髮，說那些個風景區她全無興趣，倒想去他們住的地方看看。（四）

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