王幼嘉／圖

狐狸面具

我是個很會做夢的人，有時候做的夢會實現，比例上還真不少。我也做過套疊的夢，就是像電影 中那種「夢中有夢」，套疊最深時我要醒兩次，才回到我現在和你對話的這一層。

假如你知道我怎麼從你我共處的這一層醒覺，麻煩你告訴我。我想了很久，這麼多年，我只想到一個不太能實際應用的解答。

我小時候常常做在草地上玩耍的夢，夢裡玩著、玩著，都是到了荒郊野外。

有一次夢著天空有太陽，卻開始下不算小的雨。

同伴說我們開始玩捉迷藏，用「黑白黑白」（手背、手心）的方式來決定誰當鬼。

我覺得這個選鬼的方式其實有漏洞，要是有兩個人一直出手背，可能到地老天荒都永遠選不出一個鬼。我奇想會不會有一隊人馬，從開天闢地到現在，都因機率的惡作劇，一直選不出一個鬼。這個機會聽說比我們這個世界存在的可能性更大。

結果機率選我當鬼，因為我是唯一的手心。當鬼必須戴一個狐狸面具，我照規矩順從地戴上了。

荒郊野外，同伴很容易尋得躲藏的地方，很不好找。我找了很久，一個人都沒抓到，心裡有些沮喪。

一會兒突然聽到向來神經兮兮的Y君驚叫，我循聲輕易找到他。我問他，為什麼要自曝行蹤。

Y君說：「我突然發現，我躲的地方有具狐狸的骨頭，好可怕！」我看到他驚魂未定的模樣哈哈大笑。

我叫了大夥出來，是換Y君當鬼的時候了。我脫掉狐狸面具，拿給即將做鬼的Y君。

但Y君看到我，又像剛才同樣大叫了起來，這個人的大驚小怪引起了我的反感。

但這時所有同伴都大叫了起來，另一位同伴給了我一面鏡子。因為是夢，所有人都有默契地不去計較鏡子的來源。

我拿了鏡子照，發現雖然拿掉了面具，我底下真實的臉已經變成了一張狐狸臉！

我滿身冷汗驚醒，還好不是一個套疊遞迴的夢。我醒來時旁邊是媽媽，她一邊安撫著我在沙發午睡的夢魘，一面笑吟吟地陪著客人聊天。

鬼傢伙

這些奇奇怪怪的夢，應該和家裡的一個客人有關。

在我念初中前，有個女性好友常來家裡找母親。她比母親略長，母親要我叫她劉媽媽。

劉媽媽的眉毛黑黑長長的，是貨真價實的真眉。那年月女性喜歡拔掉真眉毛，再用紋眉或畫眉補齊眉形，我母親就是這樣。我時常看到母親在白色的小梳妝台前，對鏡子用鑷子拔著眉毛，再用眉筆描著眉毛。她為了讓皮膚平整好畫，額頭就刻意繃著，嘴巴微張著，向後不自然的延展，她專注地、一筆筆似寫小楷描紅畫著。眉筆是深棕色的，它的顏色這麼填滿了母親原來自然眉缺失的空間。

我一直覺得這種做法很奇怪，有點像拔掉明明好好的牙齒，再做假牙補空隙一樣不可思議。

劉媽媽有一次陪母親畫眉，她們坐在鏡子前，像一對要好的姊妹。我也好奇地搬了把小板凳坐著看她們，順便也熟悉了母親的木質梳妝台。可能它在我出生前就存在了：右邊是兩個上下抽屜，表面鋪著白色有稀疏咖啡 色條紋的麗光板。它邊緣有些外翹，露出了木質部，我覺得像是沒畫整齊的眉毛。梳妝台抽屜的把手是淡粉紅色的硬塑膠，上方的把手鬆鬆掛著，永遠擰不緊。它的色澤因為長年使用和日光的曝曬而變淡，我常好奇全新時的顏色是什麼。我也曾試過想修它，但打開後才發現，後面的螺帽已失佚。當時心裡有些不可置信的悵然，但也了解到，生活中的確有些修復不了的遺憾。

右下方抽屜的把手已經遺失，留下一個螺絲孔。檯子左方是一個可開闔的小門，把手也照例不見了。沒把手的不論是抽屜或門，都得虛掩著以方便開關。但有時仍不小心闔上了，媽媽就得用黑色的髮夾，從空洞伸進去撬開來。我後來試了幾次，也學會了，但心中對螺絲孔四周髮夾的刮痕有些歉意。我想改善這方式，發現用眉鑷子方便，先縮著伸進孔內，再撐開鑷子，有了著力點，往外拉一下就開了。

講劉媽媽講到哪了？再回到她身上：劉媽媽的眼睛大大的，眼珠黑白分明，眼尾下垂，眼神顯得有些憂鬱。可能是經歷戰火歲月的不安全感和離鄉背井顛簸造成的，當時我是這樣覺得。

她的皮膚深色偏黑，不像一般我熟悉的膚色。（一）