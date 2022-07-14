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殺死星河（七五）

桑文鶴

他總覺得曹正河一定是遇到了什麼事，而這事還有可能和鄧曉芸有關。

曹正星盯著手機屏幕等了很久，那邊都沒有回覆，本想著自己舊事重提，鄧曉芸肯定不會回覆。誰知道鄧曉芸卻把電話打了過來，曹正星接起來，就聽見鄧曉芸在電話那頭唉聲嘆氣，後來竟然還哭了。曹正星知道她一定有話要說，他耐心地在電話這頭等著。

鄧曉芸說：「我一直覺得我們之間是好的，可是突然有一天，曹正河找到我，說他不喜歡我了，說他喜歡上了別人，要和我分手。我不信，我說不管你喜歡誰，我都可以和那個人公平競爭。他說你競爭個屁，還說他和我就是玩玩，現在對我膩了。」

「然後呢？」曹正星問。

「然後我還是不信，我說有種你把那個女的帶來讓我瞧瞧。結果他還真的領來了，長得妖裡妖氣的。他摟著那女人的腰走到我跟前，那女人指著鼻子說我長得土的時候，他還跟著一起笑。後來也許是嫌這樣還不夠，兩個人在我的面前就吻起來了。後來我實在是忍不住了，抓起攤位上的襪子就砸到他們的臉上，讓他們滾。他們才笑著，罵罵咧咧地走了。」

「僅僅就是這樣？」曹正星問，「可我從來沒有見過他這個女朋友，他也從來沒有提過。」

「我後來好像見過那個女的一面，那個時候我剛剛結婚，我老公，不，我前夫開著車帶著我去玩。有一片街區他不熟，就跟著導航走，結果七拐八繞地就拐進了像是紅燈區的地方，就是一排都是美容美髮、裡面泛著粉紅色燈光的那種臨街小店。我當時還和我前夫開玩笑，說看看哪個小姐長得漂亮，結果那裡面就有和曹正河在一起的那個女的。」（七五）

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