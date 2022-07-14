可他還是受不了別的女人的誘惑，離她而去了。留給她的，除了破碎的心，還有會永生永世跟著她的病毒。她恨，她太恨。這麼久了，她一直在找他。她雇人跟蹤他、觀察他，她要確保他活著，悲慘淒涼地活著、生不如死地活著。她要讓他好好地品嘗一下恣意放縱的惡果。

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話劇演員回到家裡，把信封裡的五萬塊錢來來回回數了好幾遍。三天前他在網上，看到了那則別致的招聘演員的啟事。見了那個女人後，一開始他對於工作的內容還有懷疑，可後來，思量再三，還是決定接下這個活。畢竟救人一命勝造七級浮屠嘛。雖然是騙人，但也是善意的謊言。

他把錢放進抽屜，然後掏出手機 ，給前妻發了條短信。下周就是前妻的生日了，他想用這五萬塊錢給她買個鑽戒，再試圖挽回她一下。畢竟去年離婚，也是因為自己出軌。而現在自己一個人過，洗衣做飯都得靠自己，兩個孩子也都不跟他聯繫了。

他沒覺得自己的錯大到需要承受眾叛親離的懲罰。因為一個巴掌拍不響，現在的小姑娘都輕浮得很，用甜言蜜語一勾，再砸點錢，沒費多少功夫就弄到床上去了。就是沒有長性，他都為了她離婚了，可她一識破自己其實是個沒有多少錢和人脈的老東西，立刻就甩了他，和一個小白臉跑了。

女人啊，話劇演員忍不住咂嘴。他點擊屏幕，在發給前妻的信息裡特意多加上一顆心。點擊發送，卻顯示對方拒收。他想起了今天台詞裡的一句話，心裡突然有點發慌。

一個男人最好還是不要得罪女人，如果一個女人想要真正地報復你的話，結局恐怕是讓你難以承受的……（全文完）