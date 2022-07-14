薛慧瑩／圖

過去的日子裡，她浪費了多少時間，將它們消耗在哀嘆、抱怨、自我抑制和自我隔絕之中。迅速恢復的體力讓她看到了希望，這希望又引領著她，讓她跌跌撞撞地推開房門，走出去。

她終於來到民宿門口，那扇中灰色鐵門像焊住了似的，推不開，也找不到別的出口。而前檯無人，戴口罩 的女人不知去向。打開的筆記電腦定格在屏保畫面上：粉色玻璃瓶裡一條靜止的火鶴魚，微張著嘴，看著她。畫面背景是漩渦般的深藍色。

她在迷宮似的「島嶼」裡走來走去，房間隱匿在各個角落，灰黑色木門上釘著「冰島」、「斐濟」、「格陵蘭」、「愛爾蘭」、「科西嘉」等門牌。每個門牌後面，好像都有海水湧動、翻滾，不斷撞擊著垂掛的窗簾與牆壁內飾。她顫慄著，無法拍打其中任何一扇，好像一旦這麼做，就會有無妄之災發生。

她退回門廳，在微信 上呼喚那個人。沒想到，對方秒回了她。

你在哪裡？幹麼鎖門啊。

我在外面。

快開門，我要出去！

我在開會。

服務員呢，讓服務員來把門打開！

沒有服務員。

啊，怎麼會沒有服務員？

今天就我一個人。

快回來開門，我要出去！

我在外面，沒法給你開。

你在大廳裡坐一會兒，我很快就回來。

……

無論她表現出憤怒還是急躁，女人的回覆總是有條不紊，好像一切都很正常，根本沒什麼值得大驚小怪的。可她被關在這裡，就像一頭羊被鎖在羊圈裡，卻沒有人來開門！

隔著手機 屏幕，她努力讓自己鎮定下來，到底發生了什麼？他們為什麼要把她鎖在裡面？那個女人又去了哪裡？她一度懷疑被白日裡那場冗長的睡眠擾亂了心緒，可她明明比任何時候都清醒。她知道自己在哪裡，為什麼來到這裡。

環顧四周，一塊窄條形的玻璃立在眼前，那是整個空間裡唯一的透光點，霧面設計，有隱約的光線透射進來，但看不清外面的風景。她不死心，拿衣角去擦，還以為上面蒙了塵土或汙垢。她的鼻尖率先觸到冰冷的截面上，那裡一塵不染，什麼也沒摸到。玻璃那頭，山體呈現出模糊的光影效果，很像抽象派藝術家的作品。眼前的家具、植物、畫框好似也變了模樣，成了自身變體的一部分，顯示出詭異的狀貌。她頹然坐下，等待那個女人從外面返回。

不知時間過去多久，連那片朦朧的光影也消失了，黑暗傳遞到室內，似乎並沒有那麼黑。她感到自己坐在一座沉睡建築物的內部，門窗緊閉，時空被斬斷，逐漸與外面世界失去聯繫。她聽到一種聲音，它們好像是從一個扭曲的管子裡，一點點流淌出來，沒有完整的形狀，只有壓抑、徘徊、似有若無的曲調，在身體周遭縈繞。它們根本不是什麼動人的曲調，只能算是以一種特殊節奏運行的聲音碎片，懸浮在虛空之中，拉鋸似地來回切割，毫無消停的跡象。

她從沒有遭遇過如此場景，初來乍到，沒有任何告知，就被莫名其妙地鎖在一間陌生的屋子裡。主人居然外出開會，荒郊野外的，是什麼人在組織會議，又為了傳達什麼指令？如此的荒誕和不近人情，說出去恐怕都沒人信。她感到無法忍受，可眼前連一個供她發洩怒火的人都沒有，只有那個破棉絮似的聲音，來來回回，想關又關不掉。她起身在微暗的屋子裡走動著，去尋找那聲音的來源，但一無所獲。

她告訴自己要冷靜，等女人回來就好了，就能恢復自由了。到時候，她要把這座山上的角角落落都走個遍，這裡有古戰場遺址、古人求仙問道處、文人所留的摩崖石刻以及近現代革命烈士的英勇就義處。當然，做為一個園林工作者，她最感興趣的還是草木植物。

據說，這山上有一種叫華頂杜鵑的珍稀植物，生長在針闊混交林裡，開紫紅色花朵，花期短，如火如荼──像玉蘭不長半片葉子，給人強烈的夢幻感。與其他植物靠黏性物質授粉不同，它的花粉粒上有極細的細絲，以勾連的方式進行組團授粉。這些都是她在一本植物書上看到。那時，她就想能不能把這種植物，移植到園區裡，讓更多的人觀賞到。此行，她或許可以近距離地研究一下。但山上溫度比山下低，華頂杜鵑的蓓蕾還處於醞釀期，大概要過段時間才能綻放。

她決定按照女人的吩咐坐在門廳裡等，一俟門扇打開，她就能走出去，去呼吸幾口新鮮的空氣。她熟悉夜間山林的氣息，尤其是春天的夜裡，萬物都在生長，新葉、草芽、含苞待放的花朵，一切新生的力量無不含芳吐蕊，從堅不可摧的寒冬的禁錮中掙脫出來。（三）