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殺死星河（七四）

桑文鶴

可很快發現沒用後，他就是赤裸裸的威脅了。他說如果鄧曉芸真的敢離開她，他就殺了她，然後再一桶汽油，和鄧曉芸的老爹、弟弟一起同歸於盡。鄧曉芸嚇得不敢回家，還把男方請來照顧老爹的保母辭了，把自己的老爹和弟弟都安置到了別的地方。她自己已經在外面躲了兩天，兩天裡幾乎沒敢閉眼睡過覺。

她說如果不是萬不得已，自己也不想麻煩正星哥。她現在神經衰弱很嚴重，別人要是說話的聲音大了一點，她都會嚇一跳，已經到了草木皆兵的地步。

曹正星了解了來龍去脈後答應幫她，他先帶鄧曉芸去派出所報警，法醫鑑定了鄧曉芸的傷情。後來曹正星幫鄧曉芸聯繫了一個反對家庭暴力的公益機構的律師，鄧曉芸去法院提起離婚。曹正星還找到了鄧曉芸丈夫的前妻，前妻作證說，當初她自己也被家暴過。

離婚判決下來後，曹正星還專門去找過已經是鄧曉芸前夫的那個男人，他用警察的身分告誡他，以後要好自為之。如果再敢去騷擾自己的乾妹妹鄧曉芸，就別怪自己對他不客氣。

鄧曉芸新租了房子，帶著老爸和弟弟搬了進去。搬完家的那天，她給曹正星發了條信息，謝謝他救了自己。曹正星回覆說：「不用謝。」放下手機，又拿起來，給鄧曉芸發過去：「你和曹正河為什麼分手？」

這個問題一直困擾著曹正星。他覺得從曹正河十六歲回家，到他遇到鄧曉芸的時候，他是一個樣子，而在和鄧曉芸分手後，他又成了另一個樣子。本來做得好好的工作，說不做就不做了，脾氣暴躁，一點就著，還無緣無故地打人而坐了牢，就好像是突然變了一個人一樣。（七四）

警察 家暴 手機

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