就這麼幾句好聽的話，把沙心感動了，溫暖的心可以包容一切。她不再提辭職，但從今往後，她對艾草上了一把鎖，心生警惕，有了防範。

而阿麗依然是她的知心朋友，兩人常在微信 上聊天抒情。2022的農曆新年，阿麗在微信裡對沙心說：「但願虎年吉祥，我能順利回家。」

沙心說：「今年別想回家！錢坤的二前妻在紐約，跟國內病床上的老母親視頻，說著、說著，老媽就閉上了眼睛。她喊得撕心裂肺，眼睜睜地看著，不敢相信已經沒有了媽。她想回北京 送媽最後一程，完全是異想天開。據說冬奧前，凡是出了北京的人都回不了北京，更別說她在美國。」

阿麗說：「病毒時代的悲劇天天都在上演，我身邊好幾個朋友的父母在國內病了或是離開了，回國沒有路，只能對著視頻哭。」

沙心說：「虎年不是太平年，疫情 起起伏伏。西安封了，好幾個城市也封了，海外華人想回國就像登天。我鄰居的女兒在美國畢業了，當媽的一口氣買了三張機票，就是怕飛機熔斷。」

阿麗嘆道：「留學生都這般難，更別說海外華人。但我心裡總是升起美好的期待，你看疫苗打了，特效藥也快上市了，或許中國的大門就像芝麻開門，說開就開了。」

芝麻只會在夢裡開門。捱到三月下旬，上海的疫情加重，沙心告訴阿麗：「小區封了，每天下樓測核酸、捅鼻子。我痛倒是不怕，只是心疼安琪。」

阿麗安慰她，很快就會解封，但是解封遙遙無期。更可怕的是，家裡囤的食物快見底了。沙心說：「我很焦慮，幾乎夜夜失眠。我怕我瘋了，變成樓上的酒精老太。」

「聽你說過那瘋老太，見人就噴酒精，上次還噴了你一身。」（二○）