他留下了自己的地址和電話。然後他帶著那個錢包和那盒提拉米斯出了門，回了家。他心裡又生出了久違的自信，他覺得老人一定會聯繫他的，就算是為了那張對他而言珍貴的照片，他也一定會返回餐廳，然後再根據那張紙條找來，敲響自己的房門。

他得活下去，他得等著。他打開桌子上的藥瓶，把五顏六色的藥片一一倒入手掌裡，然後吞了下去。

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城市的另一頭，老人按照約定，走進一家星級酒店的頂樓套房裡。兩個月前他剛從省話劇團退休 ，雖然做了一輩子配角，但早已身經百戰，演技自然也是不差的。他進了客廳，把今天晚上的情況，跟坐在沙發裡的女人一一彙報。

「謝謝你。」女人站起來，把手裡一個厚實的信封遞了過去。女人的手上雖然擦了粉，可還是可以看出有潰爛的痕跡。他看到了，卻沒有絲毫猶豫地把信封接了過去。他知道，這種病，普通接觸並不會傳染。他曾經跟女人建議過電子轉帳，可女人不同意。他明白，她不想留下任何可以被追查到的痕跡。

那人走後，女人又慢慢地坐回到沙發裡。屋裡的暖氣開得很足，可她還是冷得牙齒打顫。自從染上這病以後，她就明白自己的人生完了，但還好，家裡有足夠的錢來供自己治療和生活。只是她對把病傳染給自己的那個男人恨之入骨。

她曾經多麼深情又真摯地愛過他，他也曾經在與自己意亂情迷的時候，給過自己承諾。他說自己只愛她一個、只有她一個，而她也信了。他甚至還帶她回家見了他的父母。他的母親對她滿意得不得了，熱情地拿出相冊，給她看他小時候的照片。（五）