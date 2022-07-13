薛慧瑩／圖

她坐在家中，徒然刷著手機，單位微信 群裡人人兵荒馬亂，自顧不暇。她感到無來由的不安。那個念頭是陡然起來的，她要離開這個城市，悄無聲息地消失幾天，趁著他們還在忙亂、還在叫嚷。誰也不告訴。車子就停在樓下車庫裡。疫情爆發前買的新車，里程不足一千五百公里，連磨合期都沒過。這個念頭一旦起來，就像一簇嶄新的火焰被投到枯草叢中，隨即摧枯拉朽燒了起來。

她從床上爬起來，決定連夜出城。

三個半小時後，她已經在進山的路上了。那家叫「島嶼」的民宿 是她在網上瀏覽時無意中看到的。頁面介紹上寫著，位於大山深處，能看見海。她心裡一動，命運的安排如此神奇，先是讓她在暝色之中望見一片雜樹林，接著便是離開人群，進入真正的山林裡。她幾乎不敢相信，自由的生活離自己如此之近，她不用待在城市的植物園裡，山上才是植物的海洋、草木的天堂，那裡應有盡有。

山路在蜿蜒中前行，不停地上坡、下行，繼續上坡。昏暗的光線將一切完美地遮擋，路途的險峻被置之腦後。她好久未曾那麼興奮了，就像從一個巨大的火山口逃離出來，不能回頭，一旦停下，就會被一股無形的力量追拿回去。她猛踩油門，路在腳下延伸，無窮無盡。某一刻，她甚至分不清是清晨還是黃昏，時間從過去之網中掙脫出來，遊蕩在路上，還沒有被賦予新的意義。她忘了疫情、忘了燃燒的花海，似乎這個世界上根本就沒有這些東西。

終於，晨光熹微中，她看到民宿大門，與網上圖片顯示的幾乎一模一樣。中灰色鐵門外面的白牆上，爬著開黃花和白花的藤蔓植物──或許是法國香水，也有可能是風車茉莉，她只認識這兩種植物。她的心一陣撲通亂跳，好像闖入某個未知世界，不知出現在面前的人長著何等模樣。

門扇開啟，一個穿黑色長衫的女人從裡面走出來，彷彿在此地等候已久。女人戴著厚厚的KN95口罩 ，前面有一個圓形呼吸閥，像是口罩的大眼睛。女人的另兩隻眼睛從口罩上方露出來，因為缺乏其他五官的配合，給人一種強烈的突兀感。女人的眼神讓她意識到，自己的臉正處於毫無遮攔的裸露狀態。她一陣羞愧，下意識地去摸口袋，只摸到一張摺疊起來的白紙。

「請問……這裡還有多餘的房間嗎？」她沒話找話，想從那張疏離的臉上找到某種證據，或者僅僅是想聽聽對方的聲音。從那對眼睛，她判斷不出女人的年紀，可能是四十歲，也可能只有二十。女人身上的黑衣，豎領、H版型、寬鬆，看不出任何設計感。扁平身材，就像一片影子或一張紙片，在她面前飄著，沒有回頭，也沒說話。

從入口到民宿前檯，要穿越一條白色沙石路，隔一邁腳步的距離，擺放著一個個圓形石磨。她小心翼翼地從石磨上跨過，好像周邊就是洶湧的大河。女人的聲音透過口罩，傳至耳邊盡是一片模糊的嗡嗡聲。儘管聽不清楚具體的語詞，但她知道女人的意思，她要她也戴上口罩，盡量不要摘下。

她被安排在一個能看見山的房間裡，幕布般的玻璃砌在牆裡，真正的窗戶很小，只能往外推開一道窄縫。山被玻璃幕牆硬生生地框在外面，看上去非常遙遠。太陽已經升起，光芒落在遠處的山頂上，陽光照著的地方呈明亮的鮮綠色，未曾照到的地方是模糊、暗淡的綠。世界成了窗外的風景，就像在電視屏幕上看到的。

門背後居然藏著一面大鏡子，她窺見一張蒼白、虛弱的臉，趕了一夜的路，顯得疲憊不堪。她癱坐在床上，無聊地點開微信群，那裡湧動的一切忽然變得陌生，離此刻的她十萬八千里。她決定睡上一覺再說。這幾年，她還沒在山上入睡過，一個絕然安靜的世界，風與陽光在玻璃幕牆外遊蕩。鳥鳴聲適時響起，告訴她一切正如預期，沒什麼可擔心的。

入睡前，女人戴口罩的臉再次浮現在眼前，長瀏海幾乎要遮沒她的眉毛，唯一裸露的雙眼嚴肅而不動聲色地望著她。一陣倦意襲來，她被拽進一個軟綿綿、毛茸茸的世界，濕漉漉的綠草地上，陽光明滅閃爍，她像孩童一樣歡呼奔跑，雀躍著進入其中。

當再次睜開眼睛，已是一天中的垂暮時刻。巨大的玻璃幕牆外邊，陽光陸續收回它的金光，山色回復暗淡，輪廓趨於模糊，好像一切都在沉墜，世界就要回到一如既往的黑暗之中。她一陣慌亂，快速從床上爬起來。趁著黑夜還未完全降臨，她要出去走走。她還有時間，她不允許一天就這麼悄無聲息地睡過去。（二）