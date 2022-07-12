突然，視頻裡與被跟蹤女人迎面而過的一個男人，讓曹正星眼前一亮。他記得那個男人，他叫宋新松，是蒙歡同母異父的弟弟。他當時應該只是路過，被施敬卓拍到純屬巧合。

曹正星注意到這條視頻的拍攝時間，是在去年的一月初。曹正星不由在心底感嘆命運的無常。想必當時的宋新松怎麼都不會想到，與自己迎面而過的這個小個子男人，會在九個月後殺掉自己的姊姊。

曹正星正在噓唏的時候，跟在宋新松背後不遠，另一張男人的臉讓他由感慨變成了震驚。因為，那個跟在宋新松後面一臉肅殺之氣的男人不是別人，而是他的弟弟，曹正河。

曹正星把視頻倒回去看了十幾遍，終於確認一件事：去年一月份的時候，曹正河就已經開始跟蹤宋新松了。然後，在二月份的時候，他在夜市攤上打了他。可是，為什麼？

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鄧曉芸摘掉墨鏡，曹正星嚇了一大跳。她的左眼已經腫了，右眼的眼眶下也有瘀青。曹正星讓她別著急，慢慢說，她也哭得差不多了。她說，臉上的傷是自己的老公打的。老公經常打她，打完就哭、就下跪，就指天誓日地求她原諒。她原諒了，可沒過多久，他還會再打，一切又回到原點。他一次比一次更煽情地道歉，甚至向鄧曉芸坦白說，自己也控制不住脾氣，氣頭上的時候，手就好像不是自己的一樣，他說自己都想拿刀把自己的手剁了。可到了下一次，兩個人因為什麼雞毛蒜皮的事拌了嘴或者鄧曉芸又有哪裡讓他不滿意了，他就會打得更凶。

這次，她下定了決心要離婚。男方一開始還是走老路，哭著說愛她，說打是親、罵是愛，發誓如果自己再動她一根寒毛，就天打五雷轟，不得好死。（七三）