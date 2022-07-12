她情思悠悠，心緒紛飛：海天不是生活在上海嗎？我們住在同一座城市、站在同一片天空下，走過同樣的路、看過同樣的花紅柳綠，但是他在哪兒，為什麼還沒有見到他？

那日她走在小區的林蔭道，看見前面有個男人的背影很像海天，她差點喊出聲。恍然間對自己說，應該不是海天，他不該是一個人，他身邊應該有女人和孩子。沙心在網上搜尋過他的信息，還是從前的信息，他在運動品牌公司當銷售總監，他的妻子是他的同事。

艾草問過沙心：你是否還對海天念念不忘？沙心坦誠說，她念念不忘的是少年海天。如今物非人也非，海天早有自己的家。就算相見了，他們會禮貌地說說話。

沙心有天下班後，把一件包裝精美的禮品落在換衣間，那是艾草送給安琪的生日禮物：美人魚公主裙。她發現後即刻轉身回走，還沒進換衣間，便聽見裡面的聲音，是艾草和一個舞蹈老師在聊她的八卦 。

那老師說：「我知道沙心的光榮史，她從前嫁的億萬土豪，跟土豪離婚，變成了個千萬富婆。這富婆有底子啊，哪看得上文總？」

艾草說：「沙心還是喜歡小鮮肉，她最初的男票就是一枚小鮮肉，還參加過奧運 會。她嫌人家沒拿金牌，轉身就嫁了個老頭子。」

沙心聽了，頭呼啦啦地變大，大成了三個，甩著三個頭就往回走。什麼朋友？沒有真情，只有諷刺、挖苦、踐踏尊嚴，她不想要這樣的朋友，最好不要再見。

她當晚就寫好了辭職信，正準備用微信 發給艾草時，艾草的問候先到了。她說：你怎麼把我的禮物忘在換衣間了？你知道我為什麼要買美人魚公主裙嗎？我想起你當年跳的鯊魚精，美得不像人間女子。（一九）