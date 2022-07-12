那是一個年輕女人帶著一個小男孩，坐旋轉木馬的照片。照片已經發黃，可他還是一眼認出，照片裡那個抱著馬頭、對著鏡頭大笑的小男孩不是別人，就是自己。

他當下兩耳轟鳴，他突然意識到了，剛才面對自己訴說故事的老人，曾經一度把自己這個陌生人，當成了他的親生孩子，並且直到現在，他還在思念著自己，渴望見到自己。

他努力在腦海裡尋找記憶的碎片，但自己那個時候真的是太小了。他記得自己換過好幾個保母，有的時候，保母也會在周末的時候，帶他出去玩。這照片裡的女人也許就是那好幾個保母中的一個，他的心裡湧起一股奇異 的溫暖。

剛走進這家餐廳的時候他已經想好，走出這家餐廳的時候，他就會去爬這附近最高的樓，然後一躍而下，結束這一切。但現在，在知道了這世界上還有一個人，在真心實意地關心自己的時候，他猶豫了。

無論如何，他得找到他，向他講述自己的故事。他們雖然不是真正的父子，但他們前半生的經歷卻有著驚人的相似。唯一不同的是，都在女人堆裡放縱過的兩個人，他只是事業失敗，而自己卻不幸生病，人生進入煎熬般的倒數。但是，他一定能了解自己的心情，說不定，他們還能夠像自己幼年時代那樣，每周都見面。

他仔仔細細地翻看了那個棕色的錢包，裡裡外外都找了好幾遍。但除了幾張百元大鈔和那張照片之外，裡面並沒有任何能夠證明身分的證件。

他問侍應生要了紙和筆，留了一張紙條給老人。為了確保能夠再見老人一面，他特意在字條中寫：「您的錢包由我暫時保管，請您和我聯繫。」（四）