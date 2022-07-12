薛慧瑩／圖

她在一個郊區植物園 裡上班，每天坐班車往返，疫情 爆發兩年多了，倒沒有一例確診病例去過那裡。同事們都說，這是個世外桃源，雖然離市區遠了些，但離病毒也遠，也算是個避風港吧。

這是疫情來後的第三個春天。園裡的玉蘭、早櫻、桃花，一如既往，紛紛綻放，到處都是開花的樹。連街上也是，走著、走著，就能看見銀行或商場門口一棵貌不驚人的小樹，忽然炸開滿樹繁花。人們透過厚厚的口罩 ，也能感受到那股子馥郁的氣息，春天裡獨有的氣息。

在她工作的植物園，除了玉蘭、早櫻、桃花，最知名的還屬鬱金香，一百多個名貴品種，十幾萬株，全盛時，一片流蕩的、奼紫嫣紅的花海，幾乎要把整個春天燃燒殆盡。園藝師還會把喜林草、紫羅蘭、角堇、羽衣甘藍等植物，與各色鬱金香進行搭配，營造出某種飛翔或升騰感，好像這些春天的精靈隨時可能揚帆起航，或原地組建一個自由王國。

如今，還有不到半個月時間，鬱金香便進入最佳觀賞期。去年花期時，因疫情而限流，園內遊人寥寥。那二十幾天裡，她們這些工作人員就像遊魂，不在辦公室裡坐著，去那花海中飄來蕩去，手機裡盡是各種俯拍、平視和仰拍鏡頭，或以長焦鏡頭拍攝單朵，或以微距攝下局部細節。每一朵花都那麼美，真想一朵朵拍過去，把它們完整地保存下來，她為自己這種近乎瘋狂的想法感到羞愧。

這個春天，她和同事們一如既往籌備花展，包括主展區的景點布置、配套景觀的調整以及花木造型的設計，但心裡總有些不安，意外和隔絕隨時可能降臨。過去兩年裡，這種消極情緒幾乎主宰了園區內每個工作人員的生活，一開始出現時，幾乎無人察覺，到最後釀成無力掙脫之勢，已經晚了。

唯一讓她感到安慰的是，花草樹木比他們更有耐心，也更熱情，不肯虛度任何一個春天。隨著枝上新綠漸深、鬱金香花期臨近，她在園區裡漫步的時間越來越長。有時候，整個白天她都在花草叢中度過。

那天黃昏，她坐班車返城，卻沒有急著回家。小區附近有個公交站台，剛剛改造過，流線型結構，給人一氣呵成之感。自從疫情爆發後，街上總是空蕩蕩的，人們不是待在汽車裡，便是在自家房子裡。

她臨時決定去城西的濕地公園，已經想不起來上次去那裡是什麼時候，只記得濃郁的橘花香味在空中飄蕩，綠樹的枝上像是覆了一層細雪。還有帶白色條紋尾巴的鳥兒猛地撞開樹枝，滑向那片綠草地。過去的時間被揉碎了──這些，很可能是多次場景的組合或疊加。她孤零零地站在那裡等公交車來。公交車道與機動車道之間有一大片綠化帶，長著高大茂密的香樟樹。這是常青樹種的落葉季節，樹底下鋪著細密的黃綠相間的葉片，紫黑色的香樟果散落一地，像是積了一層黑雪。

期間，來了幾輛從郊區方向開來的公交車，車上乘客寥寥，而她所等的班車遲遲未來。透過樹與樹之間的間隙，她看到夜色一點點漫浸上來，陰影與樹影逐漸融合一起，分不出彼此。隨著時間流逝，樹的輪廓變得粗重、模糊，被夜色放大，無限暈染開去。一種恍惚感忽然襲來──好像，她不是在城市的馬路上等車，而是置身山林深處。人群隱去、建築物消失，只有暝色中的樹木，排列成行、成陣，逐漸取代這個喧囂而雜亂的世界。

她居住的城市，放眼望去都是平原，地平線那端沒有山，山在幾百公里之外。這個黃昏，她忽然感到山的存在。腦海裡儲存的相關畫面，一點點湧現，將她拉入另一個世界。這之後，好幾個黃昏，她散步路過那裡，都要在空無一人的站台上端坐片刻，好似一個失魂落魄的失憶症患者，要從幾株行道樹中辨認出樹林的影子，並從中獲得庇護。

幾天之後，她在家裡吃晚飯，單位打來電話。

三天前，植物園裡來了一名有疫區旅居史的遊客，剛剛被確診。園區要關閉七天進行消殺，相關人員還得被隔離。那天，她恰巧在市裡開會，流調上並沒有她的名字。視頻資料顯示，那名四十幾歲的男子，在一棵盛開的玉蘭樹下，坐了大半天，並沒有進入任何密閉場所，連衛生間也沒去。但疾控中心的人堅持認為，存在傳播風險，必須關停。

掛斷電話後，她將桌上飯菜一掃而光，兩年來，頭一次有如釋重負之感。至少一個星期不用上班了。之前，她總擔心自己會被隔離在單位。那段時間，很多人出門都隨身攜帶洗漱包，她也如此。如今，當擔憂的事情終於發生，她卻發現自己成了漏網之魚，被隔離之網剔除在外，根本沒她什麼事，連共情的機會都沒有。（一）