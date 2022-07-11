兩個人生了異心，口氣都硬了起來。阿麗說：「美國遲早會走上群體免疫，獲得真正的自由。而你們的自由是圍在牆內，經不起風吹雨打，到時候風水輪流轉。」

「風水再怎麼轉，上海也不可能像紐約那樣哀號一片。我還算英明，當初快刀斬亂麻回到國內。」

「恭喜你！不過還是談點別的吧。」聰明的阿麗知道怎樣轉換話題。

在上海的日子，沙心一直在艾草的舞蹈工作室當老師，一周幹三天，不為掙錢，只求充實自在、心安理得。她常發漂亮片片給阿麗，阿麗問她：「看你依然性感貌美，周圍想勾你的人不少吧？」

「不要！一個人逍遙自在好。」沙心說的實話：「如今女兒陪著我挺好的，就算女兒長大了，我依然可以雲淡風輕。」

雲淡風輕也會轉變成雲湧風飛。艾草的一個客戶看上了沙心，他曾以很低的價格幫艾草裝修過舞蹈訓練室。那客戶曾在疫情 期間出口裹屍袋到美國，發了一筆小財。沙心覺得跟他當朋友還好，若是談戀愛，想想裹屍袋就心驚膽寒，於是一口回絕。

艾草說：「文總是個好人，對你有真心，你總不想孤獨到老吧。」

「孤獨到老也不會找他吧。」沙心有這個底氣。

文總有個公司，規模不大，每年能掙個二、三十萬。他比沙心大十歲，離婚後有兩個孩子，還有外地來的父母和小姑子，一大家人住在一起。就算沒有裹屍袋，沙心也不想湊這樣的熱鬧。

但沙心的內心翻滾過，如果把文總換成海天呢？海天離婚了，有兩個孩子，在上海買了一套房子，房子裡住了一群人，他若向我求婚，我會答應嗎？

沙心悠悠地笑了笑，對著窗外的白蘭樹說：或許我會同意的，就算有裹屍袋，我也會同意的。（一八）