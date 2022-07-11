柳晚意眼底湧起淚霧：「生活哪有那麼簡單？多年的婚姻彷彿長在一起的皮肉，撕開都是血淋淋的。」

何韻抬起頭：「這個我沒經驗，但婚姻也好、感情也罷，需要兩個人互動。前幾天聽一個心理學家的講座，她說每個人其實一輩子都有多次婚姻，只是有的人是跟不同的對象，有的是跟同一對象心理上的結和離。按這個理論，你彷彿一直處在同一個對象的糾結中。」

柳晚意突然想起，她的婚姻發起人是她、一路顛簸掌舵人是她，怎麼到末了，大權還有旁落之勢呢？當年的崔琳沒有跟她成為明刀實槍的對手，時過境遷，老何這片疆土崔琳又怎麼可能輕易得到？

「人的一生，最需要關注和負責的是自身的幸福，不自量力地去替別人考慮，收穫會得不償失。不管你們是什麼關係，夫妻父母都一樣……」何韻還在絮絮叨叨。

柳晚意打斷：「你就不要紙上談兵了，說得那麼頭頭是道，都沒把自己推銷出去！」

何韻一字一頓：「我為什麼要把自己推銷給別人？婚姻只是一種可選擇的生活方式，不是什麼必需品。如果沒有人可以讓我的生活比現在更好，我為什麼要選擇和他在一起呢？」

柳晚意若有所思，看著何韻邊說，邊繼續倒啤酒淡定的神情。

微信 語音通話響，柳晚意拿起手機 ，是老何，她猶疑要不要接起。何韻走過來，一把奪過手機，扔到沙發上：「走，我們去後院躺椅上喝一杯！」

柳晚意愣了一下，接過啤酒杯，隨著何韻走了出去。她隨手關上了門，身後的一切就那樣關住了。眼前紅彤彤的晚霞掛在天空，比朝霞還要艷麗……（全文完）