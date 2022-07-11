阿普航空／圖

「怎麼了？」他聽得入神，忍不住追問。

「兩年之後的一天，我突然接到了她的電話。她說因為孩子戶口的問題，上學得去外地，所以他們得搬家了，她說安頓好以後，會告訴我他們的地址，然後就掛了電話。事情發生得太突然，等我反應過來跑去找她的時候，她住的房子早已空了，她也從原來就職的公司辭職。打她的電話，一直沒有人接，後來過了幾天再打，竟然成了空號了。我這才慌了，但還是告訴自己再耐心等等，如果她真的要消失，又怎麼會專門打電話來告訴我，他們要搬走的事。可我等了半個月，依舊沒有等來任何的消息。我擔心他們是不是出了什麼意外，也怕自己再也見不到兒子，所以我只好報了警。」

「然後呢？」

「警方調查之後，告訴了我一個我無論如何也沒有想到的答案，」他說，「那個小男孩根本就不是我的兒子。不僅不是我的兒子，也不是她的兒子。她從來就沒有生過孩子。」

他放下了手裡的叉子。他已經完全地被這個故事吸引了。

「那是她雇主家的孩子，她一直找不到好工作，收入很低，所以一有時間，也會幫別人看孩子來掙點外快。警方找到她的時候，她說自己一開始只是想惡作劇，想報復我一下，畢竟當年我玩弄她的感情，也把她傷得很深。但後來看我對孩子那麼投入，她自己一時間也陷入了那種虛幻的幸福裡，越陷越深，也越來越不敢告訴我真相。終於有一天，孩子的父母告訴她，她不用再幫他們看孩子了，所以她只好想出了去外地上學這個說法來應付我。她自己為了躲開我，也確實搬了家，但還是很快被警方找到。後來警方說她犯了詐騙 罪，因為我在被騙的那幾年裡，也確實為孩子花了很多錢。她後來被判了兩年的刑。我最後一次見她的時候，是在看守所。她說，是我毀了她的一生，她也希望我永遠都不會得到幸福。

「她的話像句咒語，在我日後的人生裡，果然應驗了。而且我那個時候也才知道，她曾經因為我有過一次宮外孕，差點死在手術 台上。她在醫院裡住院打點滴的時候，我正忙著和別的姑娘親熱。也許是那個時候，她就想過要報復我。她也確實做到了，在我得知真相之後，我的心情就和失去孩子的父親，沒有什麼區別。失去孩子的父親還可以去孩子的墓地祭拜，訴說思念，有所寄託。但我呢，一直在悼念一個根本就不存在的孩子……那件事之後，我低迷了很久，想要在事業上東山再起的計畫也一直沒有實現。後來在一次開車去見客戶的路上，恍惚的我出了車禍 。因為責任在我，賠了對方一大筆錢不說，自己還因為車禍住了好幾個月的院，並且永遠喪失了生育能力……」

老人深深地嘆了一口氣：「現在回想起來，最平靜幸福的時光還竟然是自己被騙的那幾年。每個周末帶著玩具去看孩子，陪孩子玩。她也在身邊……還是怪我，怪我當年太年輕，又狂妄無知，傷害了她。一個男人，最好還是不要得罪女人，如果一個女人想要真正的報復你的話，結局恐怕是讓你難以承受的……」

話音未落，侍應生過來小心地提醒，餐廳快要打烊了。他也順帶著反應過來，自己吃過的那一桌還一直沒有結帳。他把手伸進口袋裡。

「不用、不用。」老人對他擺擺手，「難為你聽我這麼一個老頭子嘮叨這麼久，就算是我為了謝你，你的那桌也由我來結帳。」他從錢包裡拿出錢，交給侍應生。然後他望著錢包裡的什麼東西笑了。

「說起來我直到現在，錢包裡還放著他們兩人的照片呢，可笑吧？」老人自嘲地說。

他這才注意到，老人剛才只顧著講故事了，面前的提拉米蘇一點也沒動。老人問侍應生要了盒子，把那塊蛋糕包了起來。

「我還真想那孩子。雖然知道他壓根跟我沒有關係，可還總是會想起他。畢竟他是這世界上唯一一個叫過我爸爸的人。」老人口氣幽幽地說，「也不知道他現在在哪裡，恐怕也是不會知道，這世界上還有一個我這樣的人在想念著他吧……」

他注意到老人的眼圈紅紅的，自己也不知道該說什麼才能安慰他。中午出門前塗的藥膏的藥勁已經過去了，他兩腿間的皮膚又癢又疼。他起身去了衛生間。

從衛生間出來的時候，他注意到老人已經走了，可錢包和蛋糕都被落在了桌上。他拿著錢包追出門去，視線所及的範圍內，早已經沒有了老人的影子。他想也許錢包裡會有老人的身分證，於是他打開錢包，然後他看到了錢包裡的那張照片。（三）