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殺死星河（七一）

桑文鶴

他還不解氣，專門去附近狗多的小區裡收集狗屎，抹在了她家大門的門把手上。

本來這事就這樣算了，可沒想到冤家路窄，他竟然又遇到了她。他給一家公司送員工的工作餐，碰巧這家公司的前門正在搞裝修，他找了一圈，也沒有注意到有別的入口。打電話給訂餐人，也一直沒有人接。

就在他想著要不然就把餐放在門口算了的時候，從裡面衝出來一個女的。這女的見了他，就是劈頭蓋臉地罵，說：「給你說了，讓你用旁邊的樓梯從側門進，笨死了真是的！」

他忍著火氣說：「可您的備註裡並沒有寫啊。」他把單子遞給那女的，單子上果然什麼都沒有寫。

那女人翻了個白眼，「那前門不能進，你就不會找找有沒有偏門嗎？這不都是常識嗎？」

「我找了，可是，沒有找到。」施敬卓解釋說。

女人從他的手裡拽過裝著午餐的塑料袋，白了他一眼，轉身走了。施敬卓似乎聽見她說了「白癡」兩個字。再望向那女人進去的側門，是在樓旁邊的小巷子裡，門口也沒有任何標示，一般人很難一眼就看出來那裡還有扇門。

他的心裡有怒火騰起，她沒有認出自己，但自己卻是忘不了她的。他抬頭看看那棟寫字樓，默默地把這個地方記在了心裡。

他花了小半年的時間跟蹤了她，知道她除了家和公司外，還有哪些常去的地方。他耐心地等著，像條陰沉冷靜的獵豹，直到那一天，他找到了最完美的時機。她加班到很晚，一個人在路邊的小店吃了份米線後，自己回家。路過一片沒有監控的老城區的時候，他動了手。

殺人似乎比自己想像中還容易。他也確信她在臨死前的那一秒，終於認出了自己。（七一）

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