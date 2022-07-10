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柳晚意（一四）

夏嫿

到底誰是故事的主角？好像她不照大家的意見走下去，不僅她會粉身碎骨，且對不起朋友的良苦用心。

這些和柳晚意渴望的反應天壤之別，她開始閉門不出、苦思冥想。怪圈裡她終於悟出道道：她的一生塵埃落地就要圓滿結束的時候，老何給了她釜底抽薪的倒戈，這是她最不能接受的。

何韻好些天沒看到柳晚意的動靜，嚇得一溜煙飛回了家。開門進來，看見柳晚意忙著跟客戶講電話，聲音一如從前的高昂，何韻的心放了回去。她掃視著家，井井有條，書房、客廳、廚房居然擺放著不同的鮮花。以前客廳裡偶爾一束的花，柳晚意都要留到幾乎成乾花才捨得扔掉，何韻不禁有些愣神。

柳晚意終於掛了客戶電話，轉頭對著她：「你怎麼回來了？」

何韻清了清嗓子：「來提醒你，為男人自甘墮落不值得！」

柳晚意有些茫然：「我有嗎？我只是有些不接受棄婦的身分！」

「棄婦？說不定明天我爸就回來求你原諒！你忘了你和那個戴叔叔牽扯了好幾年，不還是沒有結果？」

柳晚意有些吃驚：「你居然知道這些？」

何韻給自己倒了一杯啤酒，泡沫直升了上來，她喝了一口：「我那時就想好了，你就是離開了我們，我也不恨你。」

柳晚意說：「你真的這麼想？」

「你們的人生是你們自己的，我不應該變成你們的阻滯。我也是這樣對我爸說的，如果你覺得還有幸福在等待，就勇敢地去追。」

「你這樣給他放生？」柳晚意心裡讚如今的孩子思想真開放。

「為什麼不說，我也放了你生路呢！你也可以擁有自己的幸福。人生又不是考試，有標準正確答案，人生是個過程，五味雜陳才真正生活過……」（一四）

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